▲ 2022 年 7 月車市好康總整理，購車、回廠看這裡！

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iRent 和運租車
iRent。宣布與各大主題樂園合作，推出暑期超殺優惠方案，合作對象涵蓋全台，包含新北野柳海洋世界、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄義大遊樂世界、花蓮遠雄海洋公園等。即日起至8/31，民眾可以依照需求選擇多元出行方式及優惠，並享有顧客專屬的樂園折扣。
和運攜手樂園祭優惠，門市租車最低日租1,567元與專車接送單趟最低1,280元
看好進入暑期後國內旅遊復甦，和運租車這次一口氣攜手北、中、南、東各地知名樂園，推出「遊樂FUN暑假」專案，消費者於6/27~8/31期間，持樂園門票憑證至全台和運門市租車，即可享有100元租金折抵，搭配暑期租二送一優惠，日租金最低1,567元起。若是想要好好放鬆、享受旅途風光的民眾，也可選擇和運專車接送服務，讓專業司機安全、舒適的送至樂園，還可享單趟最低1,280元起的「FUN暑假」優惠價。
iRent除了是日常通勤的實用工具，也是假日出遊的好選擇，現正推出「遊樂FUN暑假」的遊樂園合作優惠，於8/31前，民眾只要承租iRent汽車至合作主題樂園，停留超過30分鐘並完成拍照上傳等指定動作，即可獲得免費汽車時數30分鐘 (單筆租車合約限贈送乙次)。
主題樂園提供和運門市租車與專車接送客戶、iRent租車會員獨家優惠
民眾不僅可享有多項移動優惠選擇，各家主題樂園也獨家提供和運門市租車客戶或iRent的用車會員多項客戶專屬方案。包含園區門票優惠、餐飲折扣、票券贈送或商品抵用券等。例如台中麗寶樂園，提供活動期間用車的和運租車客戶或iRent會員不分平假日水陸樂園遊樂價799元 (原價1,300)、遠雄海洋公園可兌換120元商品抵用券等。
【遊樂FUN暑假】方案詳情請參考：
● 活動期間：2022/6/27-2022/8/31
● 更多活動詳情與客戶專屬樂園優惠方案，請上活動官網：
● 和運租車：https://www.irentcar.com.tw/event/111event/3063/index.html
Jaguar 捷豹
|Jaguar I-PACE 銷售方案
|車型
|2022年式建議售價
|優惠方案
|Jaguar I-PACE EV400 S
|348萬元起
Michelin 米其林
時逢暑假，為歡慶米其林在台50週年，台灣米其林趁勢推出【挺會玩的!】促銷專案，即日起至8月31日止，購買四條15吋(含)以上的米其林輪胎(不含輕卡胎)，即送「挺會玩」享樂金600元，再抽50週年限定好禮。為歡慶米其林在台50週年，台灣米其林官方臉書粉絲團亦展開社群同慶行動，號召懂玩的全台粉絲參與「24小時挑戰賽」分享北、中、南好玩景點。。
【活動注意事項】
一、本活動每人僅限參加一次，並須於台灣米其林輪胎LINE官方帳號完成相關資料登記。
二、本活動適用通路以台灣米其林輪胎官方網站公告為主(本次活動通路僅限輪胎店，不包含汽車百貨、Costco)。
三、本活動僅限15吋(含)以上米其林轎車胎暨休旅車胎產品(不含輕卡胎)
四、50週年限定好禮抽獎資格說明：購買四條15吋(含)以上輪胎並完成登錄者即符合抽獎資
格。將於活動截止後統一抽出，公布於米其林官方粉絲團。
五、本活動僅限台灣米其林輪胎股份有限公司指定銷售規格，活動內容不包含平行輸入商品。
六、台灣米其林輪胎股份有限公司保有隨時變更與終止本活動之權利，公告內容恕不另行通知。
七、活動內容恕無法指定、替換、折現或轉讓。
宏佳騰
即日起入主熱銷人氣輕檔車MY150／MY 150 Retro ABS七期系列，限時加贈檔車騎士必備的品牌高質感騎士多用途防水包。現在購車不僅可享最高6,300元政府補助，還可再享最高36期0利率、月付2,361元起分期購車優惠。
＜MY潮自定 個性袋走＞
https://www.aeonmotor.com.tw/news/details/?id=907&kind=11
宏佳騰智慧電車夏季健檢開跑 加碼再抽「終身免費保養」
搭配桃園企業購車補助 Ai-2 Gather最低76,980元起
此次健檢服務不僅提供涵蓋電装系統、冷卻系統、安全性檢查、傳動系統、機械結構等完善檢查項目；兼顧車主升級照顧愛車需求，完成健檢亦可享多項原廠精品9折、行車紀錄器95折等多項後裝配件加購優惠；額外加碼再抽「終身免費保養」尊榮服務。
宏佳騰智慧電車7月祭出現金購車最高3,000元回饋，並攜手台北富邦銀行推出「電動機車分期金」方案，讓消費者以最高60期、最低月付1,164元起信貸優惠輕鬆購，最快1天即可取得購車資金，提前清償亦免付違約金。於9月30日前完成線上申請即可享首期0.01%超低利率外，還有機會獲得價值3,897元電池資費補助金，讓您購車現享三個月電池資費免費騎。
響應台北、桃園接連公布延長電車加碼8,000元購車補助等政策，持續綠能電車持續推展；桃園市政府單位更推出多項企業購車補助利多，希望能為地球環境永續盡一份心力。以桃園市政府日前公布的「111年機車汰舊換新補助計畫」消費者汰購宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport為例，12月31日前不僅可享最高27,800元購車補助，搭配桃園「軍警醫護防疫英雄」及「青年輕鬆購」專案，還可再享多重95折超值優惠。
隨著三輪商務智慧電車Ai-2 Gather受到企業陸續採用，宏佳騰不僅率先以高度客製化、全方位車款優勢協助企業採用綠色交通運具，也祭出每輛10,000元購車優惠，搭配桃園「企業智慧用電綠色交通運具補助計畫」，企業還可享有不限購置數量、每輛補助20,000元政策，再搭配工業局法人補助7,000元；環保局法人補助4,000元等眾多折扣，讓企業最低只需76,980元就可輕鬆添購。
此外，針對欲選購宏佳騰雙輪智慧電車的企業，最高亦可享有每輛6,000元專屬補助。
Ford 福特
車款
七月優惠活動
|22.5年式
New Ford Focus
New Ford Focus Active
New Ford Kuga
（進口Focus除外）
|2022年7月1日起至7月31日止
於各Ford經銷據點完成Ford國產車系任一車款領牌，即享3.5萬智選配件金
|2022年7月1日起至8月31日止
於各Ford經銷據點完成Ford國產車系任一車款領牌，即具備乙次百萬進口神秘車款之抽獎資格
Honda 本田
本月限時推出入主CR-V即享「環景輔助系統」(VTi車型不適用)、「前後雙鏡頭行車紀錄器」、「80萬高額零利率」；並加碼推出「Honda好車停不停專案」，入主全車系可免費抽價值$78,000的「全台嘟嘟房1年份停車位」，每週抽出2名幸運車主獲贈1年份停車位，車主可24小時隨時隨地、不限次數至全台任一嘟嘟房停車場停車。
此外消費者亦可登入專屬活動網頁，參與線上「Honda停車九宮格連連看遊戲」，闖關成功者即免費獲贈1小時全台嘟嘟房停車劵；此外遊戲破關者即刻前往Honda來店賞車，可再抽1,000小時停車劵機會。
Kia 起亞
Kia總代理台灣森那美起亞即日起推出「Kia 森呼吸」夏季健檢服務，自7月1日（五）起至8月31日（三）止，凡預約回廠即享免費車輛防疫清潔與26項綜合車輛檢查。此外，活動期間更推出多項安心淨夏優惠超值套餐組合，消費滿額再贈Kia摺疊露營椅乙張。
台灣森那美起亞更特別推出「安心淨夏優惠超值組合」：「車室雙效防疫套餐」僅需799元優惠價即可享有，「冷氣抗菌除黴套餐」則享優惠價1,699元，車主可依自身車輛狀況或服務廠專業建議，選擇最適合的保養套餐。此外，車主亦可以活動優惠價1,299元購入PM2.5 醫療級活性碳全效冷氣濾網(原價1,780元)。
活動期間台灣森那美起亞另同步推出「涼夏滿額禮」及「滿額加價購」，車主回廠消費金額達8,888元，即可獲得Kia摺疊露營椅乙張；若消費單筆滿6,000元，也可以加購價699元把Kia摺疊露營椅帶回家，限量精品送完為止。
Luxgen 納智捷
LUXGEN陪您FUN暑假，7月全新推出 URX WILDFUN 野FUN版，以及 U6 GT AERO先給您超值限時「享FUN價」，再提供輕鬆購車無負擔的限量購車優惠方案：凡於7/1(五)至7/29(五)期間，入主全車系即享最高五萬元購車金、原廠導航，同步免費升級「PM2.5健康對策濾網」、「終身免費返廠實施臭氧殺菌服務」等，交車完成者再送SHARP「好空氣隨行杯－隨身型空氣淨化器」多重好禮等，優惠最高總價值超過6萬元。
即日起展開的「2022 LUXGEN FOYU夏日健檢」，回廠即享免費「全車安全檢查」，不限金額維修消費即送限量「LUXGEN防疫酒精瓶」；消費滿10,000元再送限量版「LUXGEN運動毛巾」，好禮送不完，數量有限送完為止。
本月5人WILDFUN享限時「享FUN價」 89.8萬元（正式售價92.8萬），7人WILDFUN限時「享FUN價」(111.9萬元（定價113.9萬）。U6 GT AERO也同享限時「享FUN價」(82.8萬元（正式售價85.8萬）。入主全車系再享最高五萬元購車金、原廠導航，同步免費升級「PM2.5健康對策濾網」、「終身免費返廠實施臭氧殺菌服務」等，交車完成者再送SHARP「好空氣隨行杯－隨身型空氣淨化器」多重好禮等，優惠最高總價值超過6萬元。
自2022年7月1日起至8月31日止，全面啟動「2022 LUXGEN FOYU夏日健檢」活動，預約回廠即享免費「全車安全檢查」，包含前瞻科技、引擎、冷氣系統、天窗防水膠條、剎車、輪胎及底盤等專業檢測，凡於活動期間內回廠維修，不限金額加碼贈送限量「LUXGEN防疫酒精瓶」、單筆消費滿10,000元再送限量版「LUXGEN運動毛巾」數量有限送完為止；此外，針對炎熱夏日及颱風季到來，LUXGEN貼心推出品牌限量版雨傘可以加購，以及全車系電子後視鏡及視野清晰套餐，並於活動期間購買或安裝可享優惠方案；同步再享檢修更換原廠冷氣系統相關零件95折優惠、冷氣管路清洗及全車系清新涼感套餐等多項超值優惠服務。
當月車主壽星回廠保修即送「LUXGEN壺福滿天陶壺」專屬生日禮，回廠定保使用原廠套餐再享精美「LUXGEN威士忌杯組」；而車主回廠保養或維修，每筆消費滿1,000元，可獲得150點紅利點數。此外透過即時保母APP或LINE 預約保修，回廠履約且消費滿300元還可再獲得紅利點數1,000點。
Subaru 速霸陸
「SUBARU七月促銷優惠方案」: (適用期間2022/7/1~2022/7/31)
2022年式 / 2022年到港
車型
建議售價（萬）
優惠方案
優惠價（萬）
好禮贈送
|22MY Forester
|2.0 i-L ES
$115.8
–
|2.0 i-S ES
$125.8
–
|22MY XV
|2.0 i-S ES
$102.8
$99.8
|22MY Outback
|2.5 i-T ES LITE
$156.8
$149.8
|2.5 i-T ES(可選雙色內裝)
$159.8
$152.8
預接單
車型
建議售價（萬）
優惠方案
預收價（萬）
早鳥好禮贈送
|23MY BRZ
|2.4 MT
$162.8
–
|2.4 AT ES
$166.8
–
|23MY Solterra
|單色
$179.8
–
|–
|雙色
$181.8
–
Mazda 馬自達
CX-5 Carbon Edition於本月全新到港，推出「安心無畏專案」，入主即享五年原廠保固；服務廠也於本月同步推出「馭見心安專案」。車主預約返廠立即享有原廠高機能空調濾網與API SP認證高品質機油等指定零件耗材88折優惠；並享有高規格免費『車室消毒』與『空調系統檢查』。