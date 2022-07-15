商務之外，「華苑映創」苑文達與他的MultiVan Life

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從工作到休閒，Jeffrey的Vanlife哲學
一到拍攝現場，還讚嘆著這輛改得漂亮的T6.1 Multivan，邊寒暄的Jeffrey已順手從後廂拿出大小露營椅及野餐桌，「這些東西我隨時放車上，這也正是為什麼要買T6.1 Multivan的原因！」，Jeffrey聊的是「選車哲學」，我們卻也因此得以了解他的生活態度與爽朗性格，「工作已經夠累人，休閒就該輕鬆點，像是T6.1 Multivan這樣的大空間，無論一家四口露營去，甚至三代同享天倫樂都很夠用，當然才能滿足我現在的需求」，斜倚著長版露營椅，Jeffrey是這麼說的。
從事廣告與影像工作，從美術、導演到監製，無論角色如何切換，Jeffrey在工作之餘，同時也不斷找尋讓自己更開心、與一家人出遊、或是更自在的機會。於是乎，一有閒暇Jeffrey便往山裡海濱跑，跟家人，或者兩、三好友度過悠閒時光。景當然得美，但人可千萬別太多，熱門露營區稱不上他的菜，看見不知名小徑就隨意彎去看看，遇著野地溪谷便閒適的住上一晚，才稱得上真切的浪漫，純正的VanLife。
三代同遊一車抵多車，上山下海4MOTION給更多
所以要圓滿如此渴望，車，便成最重要的媒介與工具。熱愛Outdoor彷彿Jeffrey與生俱來的內建基因，早前玩的幾乎都是以Off-Road為訴求的硬派大傢伙，不過這一切都在前一輛T5 Multivan入手後開始變得不一樣，「其實那台車本來只是買來做為公司用，沒想到開過以後竟覺真適合自己， 7人座完美符合三代同遊有大有小的家庭需求，索性把手上的車全賣掉，只留這台就好，之後理所當然便再換了眼前的這台T6.1 Multivan」，Jeffrey娓娓道來選車的裡由。
當然，換車時Jeffrey也曾試圖比較，甚至將不同屬性MPV列入參考，但綜合考量下卻沒有其他車款更適合他的日常所需，而其實早在T4時期，這支堪稱濫觴商旅車系便因工作成為他的親密戰友，論感情自然濃厚許多，一旦加上落落大方的帥氣線條以及大人小孩都愛極了的空間機能性，自然不做多想再度投向T6.1 Multivan的懷抱，而選擇最頂規的4MOTION車型則源自對戶外活動的需求，「一有空我就喜歡就往山裡、海邊跑，如果不是4MOTION，那是一定沒法享受這些美景的，事實上T6.1 Multivan也是同級唯一具備四輪驅動系統的不是嗎？這正是我非福斯商旅不可的理由！」，Off-Road資歷深厚的Jeffrey回答得理直氣壯。
事實上Jeffrey的T6.1 Multivan不只上山下海，前些日子也拉著露營拖車提供長輩更便利舒適的戶外生活，不單如此，近期他也正籌策著裝備拖車的計畫，打算拉著心愛的兩輪老山車上山玩樂，而這一切全憑藉著T6.1 Multivan 4MOTION的強大性能與堅實底盤。
彈性空間靈活運用，IQ.DRIVE安全輕鬆
打開車門，這輛外觀極其霸氣的T6.1 Multivan，裡頭其實並不如想像中的「怪傢俬」一堆，充其量尾廂下半部整齊擺著紮營野炊工具及桌椅而已，所以座艙裡仍是那個熟悉的T6.1 Multivan調調，包括可180度旋轉的第二排獨立座椅、或是中間可隨需求移動的收摺式會議圓桌都是Jeffrey工作與生活中的好幫手，不只方便在車內與同事開會，前些日子兩個孩子居家上課時，他甚至直接載著全家衝海灘，女兒與兒子在車內與老師視訊，大人則悠閒躺進露營椅，享受一下午的海風吹拂及海浪伴奏。
至於問及家人最愛T6.1 Multivan的哪個部分，「老闆(太太)當然喜歡第二排那兩張超舒服的商務艙等級獨立可調座椅囉！」，看來Jeffrey也是個懂得討好太太的大丈夫呢。「小朋友的話範圍可就大了，整台車根本都是他們的遊樂場，裡裡外外前前後後總能玩得不亦樂乎不想回家！」
而新世代T6.1 Multivan於駕駛輔助、安全防護與科技配置部分也讓Jeffrey極度有感，畢竟有時秘境野營幾天下來，往往已耗掉大部分精力，回家路途總想更放鬆也更安全，這時「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」便起了大作用，諸如ACC與Lane Assist車道維持及偏移警示等系統，都讓疲憊的身心有了憑恃的倚靠，此外像是10.25吋數位儀錶也是Jeffrey的心頭好，資訊判讀清晰簡明之餘，同步讓座艙感受更時髦也備感尊寵。
致自由，專屬自己的Vanlife生活
而Jeffrey的Multivan之所以特別帥，外觀上的適度妝點與強化功不可沒，像是四只壯碩的AT胎與KMC改裝圈便為了全地形穿越而設，側邊帳與尾廂架則滿足了露營及脫困板載運等需求，兩側貼合車身的電動腳踏還能讓長輩與小孩能夠輕鬆上下車，一旦加上Jeffrey最愛的工整線條以及考究細緻的原廠雙色車身，總而便成這輛令人口水直流的帥氣T6.1 Multivan。
自從有了Multivan後，Jeffrey也才發覺原來車不一定要收得多，因為選對適合的車，一車便可搞定所有需求，而問及下一輛車會選什麼，他果然毫不遲疑給出依舊是「福斯商旅」的答案，或Multivan或California都可能，端看屆時需求如何而已，而未來除將找尋更多幽靜秘境與家人好友同享，也期望開拓更寬廣視野與多樣化Outdoor樂趣，話說按Jeffrey如此人生態度，還有什麼車能更完美匹配他的生活？追究答案，勢必只存於福斯商旅型錄裡頭而已。