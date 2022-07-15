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商務之外，「華苑映創」苑文達與他的MultiVan Life

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-15 16:55:20

作為廣受好評的影像創作者，「華苑映創」苑文達Jeffrey在現實生活中，總能將事業與休閒的比例調配在一個令人艷羨的甜蜜點，而要滿足走南闖北工作、通勤乃至說走就走的VanLife秘境探險，一車多用肯定得是基本功。這一次，我們與Jeffrey共享一個下午的美好時光，聊的是車與生活，聊的也是如何讓愛車把人生過得更好。

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從工作到休閒，Jeffrey的Vanlife哲學

一到拍攝現場，還讚嘆著這輛改得漂亮的T6.1 Multivan，邊寒暄的Jeffrey已順手從後廂拿出大小露營椅及野餐桌，「這些東西我隨時放車上，這也正是為什麼要買T6.1 Multivan的原因！」，Jeffrey聊的是「選車哲學」，我們卻也因此得以了解他的生活態度與爽朗性格，「工作已經夠累人，休閒就該輕鬆點，像是T6.1 Multivan這樣的大空間，無論一家四口露營去，甚至三代同享天倫樂都很夠用，當然才能滿足我現在的需求」，斜倚著長版露營椅，Jeffrey是這麼說的。

從事廣告與影像工作，從美術、導演到監製，無論角色如何切換，Jeffrey在工作之餘，同時也不斷找尋讓自己更開心、與一家人出遊、或是更自在的機會。於是乎，一有閒暇Jeffrey便往山裡海濱跑，跟家人，或者兩、三好友度過悠閒時光。景當然得美，但人可千萬別太多，熱門露營區稱不上他的菜，看見不知名小徑就隨意彎去看看，遇著野地溪谷便閒適的住上一晚，才稱得上真切的浪漫，純正的VanLife。

愛車也愛玩的Jeffrey十足好聊，爽朗性格即便初見依然毫無距離。
愛車也愛玩的Jeffrey十足好聊，爽朗性格即便初見依然毫無距離。
就因T6.1 Multivan空間夠大，包括露營桌椅、長凳甚至鍋碗瓢盆等露營配備平常也都常駐車上。
就因T6.1 Multivan空間夠大，包括露營桌椅、長凳甚至鍋碗瓢盆等露營配備平常也都常駐車上。
休閒就該輕鬆點，而T6.1 Multivan的大空間正是能讓Jeffrey盡情放鬆的關鍵。(Jeffrey提供)
休閒就該輕鬆點，而T6.1 Multivan的大空間正是能讓Jeffrey盡情放鬆的關鍵。(Jeffrey提供)
三代同遊一車抵多車，上山下海4MOTION給更多

所以要圓滿如此渴望，車，便成最重要的媒介與工具。熱愛Outdoor彷彿Jeffrey與生俱來的內建基因，早前玩的幾乎都是以Off-Road為訴求的硬派大傢伙，不過這一切都在前一輛T5 Multivan入手後開始變得不一樣，「其實那台車本來只是買來做為公司用，沒想到開過以後竟覺真適合自己， 7人座完美符合三代同遊有大有小的家庭需求，索性把手上的車全賣掉，只留這台就好，之後理所當然便再換了眼前的這台T6.1 Multivan」，Jeffrey娓娓道來選車的裡由。

當然，換車時Jeffrey也曾試圖比較，甚至將不同屬性MPV列入參考，但綜合考量下卻沒有其他車款更適合他的日常所需，而其實早在T4時期，這支堪稱濫觴商旅車系便因工作成為他的親密戰友，論感情自然濃厚許多，一旦加上落落大方的帥氣線條以及大人小孩都愛極了的空間機能性，自然不做多想再度投向T6.1 Multivan的懷抱，而選擇最頂規的4MOTION車型則源自對戶外活動的需求，「一有空我就喜歡就往山裡、海邊跑，如果不是4MOTION，那是一定沒法享受這些美景的，事實上T6.1 Multivan也是同級唯一具備四輪驅動系統的不是嗎？這正是我非福斯商旅不可的理由！」，Off-Road資歷深厚的Jeffrey回答得理直氣壯。

事實上Jeffrey的T6.1 Multivan不只上山下海，前些日子也拉著露營拖車提供長輩更便利舒適的戶外生活，不單如此，近期他也正籌策著裝備拖車的計畫，打算拉著心愛的兩輪老山車上山玩樂，而這一切全憑藉著T6.1 Multivan 4MOTION的強大性能與堅實底盤。

原本玩的是越野車，自從改以T5 Multivan上山下海後，竟發覺更是好玩也好用。(Jeffrey提供)
原本玩的是越野車，自從改以T5 Multivan上山下海後，竟發覺更是好玩也好用。(Jeffrey提供)
早在T4時期Transporter車系便成Jeffrey的親密戰友，而之所以選擇最頂規的T6.1 Multivan 4MOTION，當然源自Outdoor的實質需求。
早在T4時期Transporter車系便成Jeffrey的親密戰友，而之所以選擇最頂規的T6.1 Multivan 4MOTION，當然源自Outdoor的實質需求。
不只愛探秘境，Jeffrey也正規劃著裝備拖車好拉著老山車悠遊山林 。(Jeffrey提供)
不只愛探秘境，Jeffrey也正規劃著裝備拖車好拉著老山車悠遊山林 。(Jeffrey提供)
彈性空間靈活運用，IQ.DRIVE安全輕鬆

打開車門，這輛外觀極其霸氣的T6.1 Multivan，裡頭其實並不如想像中的「怪傢俬」一堆，充其量尾廂下半部整齊擺著紮營野炊工具及桌椅而已，所以座艙裡仍是那個熟悉的T6.1 Multivan調調，包括可180度旋轉的第二排獨立座椅、或是中間可隨需求移動的收摺式會議圓桌都是Jeffrey工作與生活中的好幫手，不只方便在車內與同事開會，前些日子兩個孩子居家上課時，他甚至直接載著全家衝海灘，女兒與兒子在車內與老師視訊，大人則悠閒躺進露營椅，享受一下午的海風吹拂及海浪伴奏。

至於問及家人最愛T6.1 Multivan的哪個部分，「老闆(太太)當然喜歡第二排那兩張超舒服的商務艙等級獨立可調座椅囉！」，看來Jeffrey也是個懂得討好太太的大丈夫呢。「小朋友的話範圍可就大了，整台車根本都是他們的遊樂場，裡裡外外前前後後總能玩得不亦樂乎不想回家！」

而新世代T6.1 Multivan於駕駛輔助、安全防護與科技配置部分也讓Jeffrey極度有感，畢竟有時秘境野營幾天下來，往往已耗掉大部分精力，回家路途總想更放鬆也更安全，這時「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」便起了大作用，諸如ACC與Lane Assist車道維持及偏移警示等系統，都讓疲憊的身心有了憑恃的倚靠，此外像是10.25吋數位儀錶也是Jeffrey的心頭好，資訊判讀清晰簡明之餘，同步讓座艙感受更時髦也備感尊寵。

尾廂下半部整齊擺著紮營野炊工具及桌椅，一切皆以簡單就手為出發點。
尾廂下半部整齊擺著紮營野炊工具及桌椅，一切皆以簡單就手為出發點。
T6.1 Multivan後艙可180度旋轉的第二排獨立座椅及收摺式會議圓桌， 不僅可作商務用途甚至也成為小孩上課時的課桌椅，舒適乘坐表現更是Jeffrey太太的心頭好。
T6.1 Multivan後艙可180度旋轉的第二排獨立座椅及收摺式會議圓桌， 不僅可作商務用途甚至也成為小孩上課時的課桌椅，舒適乘坐表現更是Jeffrey太太的心頭好。
高質感的科技化座艙讓整體氛圍極為討喜，10.25吋數位儀錶更令資訊判讀清晰簡明。
高質感的科技化座艙讓整體氛圍極為討喜，10.25吋數位儀錶更令資訊判讀清晰簡明。
包含ACC主動式車距調節巡航在內的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」， 讓每段旅途都能更加輕鬆且放心。
包含ACC主動式車距調節巡航在內的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」， 讓每段旅途都能更加輕鬆且放心。
致自由，專屬自己的Vanlife生活

而Jeffrey的Multivan之所以特別帥，外觀上的適度妝點與強化功不可沒，像是四只壯碩的AT胎與KMC改裝圈便為了全地形穿越而設，側邊帳與尾廂架則滿足了露營及脫困板載運等需求，兩側貼合車身的電動腳踏還能讓長輩與小孩能夠輕鬆上下車，一旦加上Jeffrey最愛的工整線條以及考究細緻的原廠雙色車身，總而便成這輛令人口水直流的帥氣T6.1 Multivan。

自從有了Multivan後，Jeffrey也才發覺原來車不一定要收得多，因為選對適合的車，一車便可搞定所有需求，而問及下一輛車會選什麼，他果然毫不遲疑給出依舊是「福斯商旅」的答案，或Multivan或California都可能，端看屆時需求如何而已，而未來除將找尋更多幽靜秘境與家人好友同享，也期望開拓更寬廣視野與多樣化Outdoor樂趣，話說按Jeffrey如此人生態度，還有什麼車能更完美匹配他的生活？追究答案，勢必只存於福斯商旅型錄裡頭而已。

這輛堪稱台灣最帥的T6.1 Multivan概念參考國外網站與車友而來，算得上Jeffrey的心血結晶。
這輛堪稱台灣最帥的T6.1 Multivan概念參考國外網站與車友而來，算得上Jeffrey的心血結晶。
雖然懸吊並未加高，但單是換上粗壯的KMC鋁圈與AT胎帥度便直接爆表。
雖然懸吊並未加高，但單是換上粗壯的KMC鋁圈與AT胎帥度便直接爆表。
直接固定在單車架上的脫困板不僅取置方便，同時也是路外移動時的好幫手。
直接固定在單車架上的脫困板不僅取置方便，同時也是路外移動時的好幫手。
下一台車想換什麼？Jeffrey毫不猶疑仍會選福斯商旅。
下一台車想換什麼？Jeffrey毫不猶疑仍會選福斯商旅。
接下來，如何將老山車拖至秘境玩耍是緊鑼密鼓籌備中的計畫，而究 其根本則仍將以這輛T6.1 Multivan 4MOTION作為探險基地。(Jeffrey提供)
接下來，如何將老山車拖至秘境玩耍是緊鑼密鼓籌備中的計畫，而究 其根本則仍將以這輛T6.1 Multivan 4MOTION作為探險基地。(Jeffrey提供)

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