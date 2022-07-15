▲ 保時捷和 UP.Labs 計劃建立量身訂製的新創企業

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這次新合作的不同之處在於 UP.Labs 將直接與保時捷合作，開發適合保時捷的新創公司，並在日後可以選擇將他們整併。 「這個概念結合了市場上新創公司自由發展的優勢，例如透過新創公司擁有活躍表現的員工，不但擁有和 UP.Labs的直接關係，更可以進一步的了解保時捷。」Lutz Meschke 解釋道。
總部位於洛杉磯的 UP.Labs 設計了一種新型的風險投資平台。共同創辦人兼 CEO John Kuolt 將其描述道：「該平台以新模式和各種誘因結合為基礎，用於了解新創企業的靈活度、創新程度以及企業規模和資源。」UP.Labs 團隊由經驗豐富的企業家、產品領導者和技術專家組成，他們與公司合作夥伴共同開發了許多成功的企業。從合作正式啟動以來，UP.Labs 團隊正在追求這一概念，保時捷是第一個不可或缺的合作夥伴。 UP.Labs 與 UP.Partners 作為公司財團的一部分，都專注於加速達到未來移動的願景。最近宣布的 UP.Partners生態系統包括一個 2.5 億美元的「風險投資基金Ⅰ (Venture Capital Fund Ⅰ)」，該基金將投資 UP.Labs 推出的公司。
「作為永續移動領域的先驅之一，保時捷正在積極尋找新的解決方案，」Lutz Meschke 強調道：「UP.Labs 的方法將保時捷的能力與外部市場誘因相互結合，為品牌創造出令人期待的商業模式。」