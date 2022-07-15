4死1傷槍手台中養生館落網 「我報仇殺人啦！」

在南投草屯槍擊「牛樟芝之父」賴敏男博士等5人的槍手李鴻淵，犯案後躲藏到台中市中清路一家龍亨養生館，今（15）日中午大批警力循線追蹤至該藏匿處，封鎖現後攻堅，將李男從頂樓水塔逮到李嫌，起出3把槍及百餘發子彈。李男面對大批警力及媒體面前笑說：「我報仇殺人啦！」。
今日下午，警方經電訊追蹤鎖定兇嫌李鴻淵已從南躲藏至台中市中清一段「龍亨」時尚會館，警方確定李正在樓上消費，40名荷槍實彈警力圍住會館所有出入口，特勤警力持盾牌防護攻堅。李嫌發現樓下已遭警力包圍後，迅速往樓上竄逃，躲在養生會館該五樓透天厝樓頂的水塔，發現警察後，再逃至隔壁五樓的隔層躲避，但頂樓空間實在太小，李嫌立馬被發現，勸降就逮。警方在李鴻淵身上查獲3付手銬、3把改造槍、1百多發子彈、滅音器等作案槍械，當他被帶出養生館後，還對著門外的媒體大喊：「我報仇殺人啦！」
警方係調閱沿線路口監視畫面時，發現15日上午8時許，李嫌出現在文心路與甘肅路口，在附近徒步逗留近1小時，搭乘計程車抵達中清路的「龍亨」養生會館。警方說，李男對仇人爆頭行刑殺人後，奪走課長劉慶杉的機車逃逸，警方14日深夜11時許，在台中市霧峰中投快速道路附近找到機車；警方模擬歹徒逃亡路線研判，李男在南投草屯犯案後，騎死者劉慶杉騎機車逃逸，並將機車棄置在中投公路旁的草叢內，改搭計程車進入台中市向友人借錢後，隨即搭乘計程車離去。全案中部打擊犯罪中心將李男帶回南投刑大偵辦