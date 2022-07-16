籃球／投籃練習？日本亞洲盃飆27記三分　大勝敘利亞61分

男籃亞洲杯小組賽C組，日本男籃在面對敘利亞的比賽，全場投進了27顆三分球，外線命中率高達51.9%，終場以117:56大勝對手，三分火力之兇猛讓人瞠目結舌。 我是廣告 請繼續往下閱讀 日本隊近年由外籍主帥帶兵，前教練Julio Lamas打下基礎後，去年又由率日本女籃寫下「東奧奇蹟」的Tom Hovasse接任，後者更加強調球隊的三分出手，這支國家隊的投籃兼具質和量，中華隊在世界盃資格賽時已領教過。此役面對實力稍遜的敘利亞，日本團隊打出了極高的進攻效率，總計命中了27記三分球，三分命中率高達51.92%。球隊當家球星渡邊雄太只打了半場比賽，得到8分6籃板3助攻。除了渡邊之外，須田侑太郎僅打了15分鐘，但他三分球「12投9中」、砍下33分；富永啟生也只打了20分鐘，三分球11投7中，砍下23分，只靠這兩大射手幾乎就射穿了敘利亞。這場比賽結束後，C的日本隊和伊朗隊均為2戰全勝，兩隊在最後一場的交鋒將決定誰能夠獲得小組第一直接晉級八強。羽球／盧敬堯/楊博涵不敵印尼組合 新加坡賽無緣晉級4強桌球／林昀儒橫掃晉級8強 莊智淵先盛後衰2:3遭到淘汰SBL／新球隊來了！「彰化柏力力」成立 隊徽今亮相PLG／九太前鋒林柏豪加盟鋼鐵人 192身高將提升鋒線戰力