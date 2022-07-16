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籃球／投籃練習？日本亞洲盃飆27記三分　大勝敘利亞61分

▲日本男籃國家隊成員須田侑太郎。（圖／取自FIBA官網）
▲日本男籃國家隊成員須田侑太郎。（圖／取自FIBA官網）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-16 07:49:05

男籃亞洲杯小組賽C組，日本男籃在面對敘利亞的比賽，全場投進了27顆三分球，外線命中率高達51.9%，終場以117:56大勝對手，三分火力之兇猛讓人瞠目結舌。

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日本隊近年由外籍主帥帶兵，前教練Julio Lamas打下基礎後，去年又由率日本女籃寫下「東奧奇蹟」的Tom Hovasse接任，後者更加強調球隊的三分出手，這支國家隊的投籃兼具質和量，中華隊在世界盃資格賽時已領教過。

此役面對實力稍遜的敘利亞，日本團隊打出了極高的進攻效率，總計命中了27記三分球，三分命中率高達51.92%。球隊當家球星渡邊雄太只打了半場比賽，得到8分6籃板3助攻。

除了渡邊之外，須田侑太郎僅打了15分鐘，但他三分球「12投9中」、砍下33分；富永啟生也只打了20分鐘，三分球11投7中，砍下23分，只靠這兩大射手幾乎就射穿了敘利亞。

這場比賽結束後，C的日本隊和伊朗隊均為2戰全勝，兩隊在最後一場的交鋒將決定誰能夠獲得小組第一直接晉級八強。

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