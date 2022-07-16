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NBA／得不到理想的報價　ESPN爆籃網目標轉向讓KD留隊

▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-16 08:21:48

Kevin Durant交易案在過去一天出現了很大的轉折，一些潛在的買家慢慢退出談判桌，根據ESPN記者Brian Windhorst報導，布魯克林籃網對KD的去留有了其他打算，他們目前更傾向讓他留隊。

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熱火開始追求Donovan Mitchell，太陽目前沒有足夠的籌碼，鵜鶘和灰狼都不願意拿出關鍵球員，現在市場上能真正滿足籃網超高要價的球隊幾乎不存在，這讓這筆交易一直沒有太大進展。

「籃網的高管們正在享受假期．．．目前來看，球團更希望Kevin Durant能留在球隊，因為眼下並沒有他們喜歡的交易方案。」Windhorst在節目上如此說道。

如果之前關於Kyrie Irving想留隊的消息屬實的話，讓還剩4年合約的Durant繼續在球隊裡效力，對籃網來說可能是一個理想的決定。因為今夏球隊的骨架並沒有太大的變動，仍擁有季後賽競爭力。

除非有一個打破聯盟紀錄的多隊重磅交易——像是薪資專家Bobby Marks本周提出讓籃網得到Donovan Mitchell的交易案——否則Durant更有可能在布魯克林開始新賽季。

Windhorst直言目前他打聽到的交易方案都不讓人驚艷，他覺得除非出現一些推動交易發生的事情——例如：Durant再次提出交易請求——否則目前籃網沒有足夠的交易動力。

「籃網其實真的被那些球隊提出的報價嚇到了，如果我得知的一些交易方案是真的，我能理解他們的想法。因為KD的合約還有4年，他的價值比外界想的要高。」Windhorst如此說道，「但是聯盟中的其他球隊，並不買帳籃網開出的賣價，儘管Durant還約還要走4年。他們願意開出的報價反映了這種想法。」

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