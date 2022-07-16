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NBA／最討厭去波士頓打球　詹皇：那裡都是種族主義者

▲「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-16 08:47:00

在Draymond Green於總冠軍賽批評塞爾提克球迷的行為後，LeBron James今(16)日也在節目上表明自己不喜歡在波士頓打球，並稱對方球迷都是「種族主義者」。

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總冠軍賽期間，Green每一場比賽都被全場的塞爾提克球迷髒話伺候，而他的妻子Hazel Renee也受到騷擾，她本人稱自己在孩子面前被罵「b**ch」和「motherf**ker」。

作為老對手，James對於波士頓球迷的糟糕名聲也不陌生，2012 年東區決賽第6戰，熱火以98:79贏得勝利，當時他走回休息室時，被一名主場球迷潑了一杯飲料。

在最新一期《Shop》中，James談到了自己打球最討厭作客的地方時，他給出了很明確的答案：「波士頓，因為那裡的塞爾提克球迷都是種族主義者。」

而在其他職業運動方面，波士頓球迷的狂熱和粗野也是「有口皆碑」，前MLB球星Torii Hunter曾表示，自己在波士頓被用「N字頭髒話」罵了100次，後來他在自己的合約中加入了禁止交易條款，以避免被交易到紅襪隊。

而對於Hunter的說法，紅襪不置可否的表示球團在2019賽季收到了7起關於球迷使用種族誹謗字眼的申訴，還加註表明「這些只是我們所知道的」。

《波士頓先驅報》記者Mark Murphy曾訪問Kyrie Irving、Tristan Thompson、Marcus Smart等球員，請他們分享在這座城市自己遇到的種族歧視事件。

而塞爾提克球星Jaylen Brown則回答說，「我認為把每一個塞爾提克球迷描繪成種族主義者是不公平的。然而，波士頓，毫無疑問，我們對此還有很多工作要做。」

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