日韓歐盟提高核電佔比　國民黨：蔡政府違逆潮流廢核？

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根據啟思民本基金會最新民調顯示，高達87.3%的民眾認為缺電問題嚴重，近7成民眾對未來供電穩定沒信心，更有超過6成民眾不滿意蔡英文政府在處理能源方面的施政表現。國民黨指出，供電不穩定的常態已讓國人生活必須時時刻刻提心吊膽，更讓國內產業界憂心對經營成本造成的損失；台灣美國商會近期發布《2022台灣白皮書》，即提醒我國供電穩定已不是「隱憂」，安全及穩定的能源供應必須馬上處理。顯然供電穩定度不僅影響外商來台投資，更攸關產業發展與民生經濟，蔡政府不應該繼續漠視不管。
國民黨表示，世界能源短缺、燃料成本增加是國際間普遍遭遇的難題，各國皆積極開發合適、可使用的能源，並非坐以待斃。如日本首相岸田文雄14日宣布，將於今年冬季重啟最多九座核電機組，可供應全國一成電力需求，以因應國際燃料價格飆漲及供應短缺；歐盟議會日前通過將天然氣和核能投資，列入永續綠色能源的議案；南韓也發布新的能源政策，為了提高能源安全和高效實現碳中和目標，南韓將在2030年前讓核電占比回到30%等。
顯然重啟核電，以達到淨零排放的目標是當前國際趨勢，國民黨指出，民進黨政府長期以意識形態的錯誤政策處理能源議題，緊抱著「反核」的神主牌，忽視了國內安全能源的供應，更讓我國的能源政策侷限於過去的框架之中，只能過度倚賴再生能源及火力發電，但經濟部長王美花已經坦言，2025非核家園的能源配比，百分之廿再生能源確定跳票；而高佔比的火力發電不僅會受制於進口燃料的成本起伏，更會造成空汙、國人健康安全的隱憂。
國民黨表示，蔡英文政府能源政策的錯誤與失當，不僅國內多數民意表達不滿，產業團體及國外商會皆提出嚴正警訊，蔡政府不該馬耳東風、無動於衷，若持續逃避錯誤決策的責任，一再硬拗、狡辯，只會犧牲了國人的用電安全、國內的民生經濟與產業發展。國民黨呼籲蔡英文政府，徹底檢討並修正錯誤能源政策已刻不容緩，儘快提出穩定供電、淨零排放的能源政策，才是維繫國家長遠發展的根本之道。