特企／客家音樂演唱會顛覆想像 讓觀眾直呼「耳朵懷孕」
集結客家流行音樂新勢力各路好手的《拾Hak時Hug-Summer Love Chill 演唱會》，昨（15）晚在台北Corner Max大角落多功能展演館完美落幕。全新創作世界首演，加上多位金曲歌手助陣，形成一場華麗、動聽又Chill的音樂饗宴！
這場演唱會由客家公共傳播基金會主辦，是2022《拾Hak時Hug》客家流行音樂邀請創作計畫的成果展現，本次計畫共邀請了邱廉欽、黃鎮炘、曾仲瑋、趙倩筠、邱淑蟬、葉穎、柔米、魏士翔、龔德、曾雅君等10位才華洋溢的音樂創作者，皆為各大音樂獎項的常勝軍！橫掃金曲獎、金音獎、客家流行音樂大賽、原創流行音樂大賽、國際客家流行音樂節歌曲創作大賽、甚至美國獨立音樂獎等音樂類盛典；本次計畫特別以「出去尞」為創作發想，表達後疫情時代整個世界身心渴望解封的集體期待！10首全新創作的歌曲包含民謠、抒情、搖滾、R&B、雷鬼、流行、美式等多元曲風，娓娓唱出各自在不同人生角色的風景，使用的語言腔調更是涵蓋新竹海陸腔、台中大埔腔、雲林詔安腔、高雄南四縣腔、苗栗四縣腔等，呈現客家流行音樂的全方位新能量。
演唱會選在大暑到來前夕，以Summer Love Chill為主題的歡快，突破滯悶已久的社會氛圍，除了前述全新創作，還特別邀請了客語創作前輩金曲歌手鐵肺女王吉那罐子楊淑喻，以及今年入圍金曲獎最佳客語歌手的徐世慧A May來加持；而來自友邦聖露西亞的聲林之王Keril 韋喆和排灣族女歌手Kerekelj禎禎的演出，更讓演唱會的內容有了不同族群之間的對話與交流，同時創造令人驚喜的聽覺感受！
《拾Hak時Hug》，是客家公共傳播基金會自去年起開始耕耘的創作計畫，以「拾創作人，拾回客家，時時Hug，拾拾時時都要Hug Hak」為核心概念，每年邀請十位客家音樂人進行創作並舉行音樂展演，用新時代客家精神結合流行音樂元素，希望能夠賦予客家歌曲新生活態度，也在母語音樂創作的道路上持續累積豐碩的成果！
這場演唱會同時也在客家公共傳播基金會的FB粉絲專頁上進行現場直播，若是意猶未盡或是錯過演唱會的觀眾朋友，後續仍可以在《拾Hak時Hug》的專屬YOUTUBE頻道觀看，回味欣賞，想了解更多創作介紹，亦可搜尋《拾Hak時Hug》的FB粉絲專頁，內容有本次計畫特別拍攝的創作歌曲MV以及歌手專訪。