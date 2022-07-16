NBA／威少和合作14年的經紀人解約　主因是想離開湖人

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「我為Russell Westbrook代理了14年，我為我們之間的合作感到自豪，包括一次非常成功的2008年選秀、一份超級頂薪合約、，以及史上唯一一份重新談判並延長成功的頂薪合同。在Russ成長為時尚界知名人士的過程中，我也一直支持他，還為他連續策劃了最近的3筆交易——最終將他交易到了家鄉球隊湖人。」
「每一次都有球隊放棄了有價值的球員和資產來得到Russ，且每一次一個新的球團都很歡迎他的到來，我們一起優雅而有格調地完成了這些交易。」Foucher直言這一切可能將在4年內的第4筆交易中產生變化，因為目前威少的行情並不好。
在湖人經歷了一個糟糕、且全盤失敗的賽季後，Westbrook現在的身價已經跌落谷底，他無法證明自己能和其他超級球星一起打球、並取得成功，而且年紀又已經相當大了。上賽季他每次跳投只能得到0.84分，這在例行賽出手超過300次的球員中排名倒數第3。
「市場告訴湖人，在任何交易情形中，球團都必須為Russ交易附加其他有用的額外資產才能將其送走。就算是這樣，新東家也可能夠過交易談判要求Russ立即通過買斷離開球隊。」
Foucher認為這樣的交易會降低Westbrook的價值，而球員價值一旦降低，就很難重新打回身價，因為薪資就是隊內地位的反應。他很可能會失去出手權，以及在戰術端被邊緣化。
「他最好的選擇是留在湖人，接受Darvin Ham給他提供的先發角色和支持。Russ是奈史密斯籃球名人堂的首選入選人，他在退役前將再次證明這一點。」Foucher說道，「不幸的是，在他的最佳前進道路上，我們之間存在不可調和的分歧，因此我們不再合作。我祝Russell和他的家人一切順利。」