男星為了「對得起7.4億元」　狂約日文老師在家過夜！

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朴海日飾演主角崔岷植、年輕時期的「李舜臣將軍」，談到收到邀約的心情，他表示：「我和金漢珉導演曾合作過《極樂島殺人事件》、《弓箭之戰》，這是我們第三次合作。起初收到邀演『李舜臣將軍』的提案時，我感到十分困惑，因為這是全韓國人都知道的偉人，很疑惑為何導演會想讓我詮釋這個角色。但在讀過劇本、聽完導演的說明後，我充分發現自己能發揮的地方。」
「韓國國寶級演員」崔岷植先前在《鳴梁：怒海交鋒》中的將軍形象深植人心，這也讓朴海日倍感壓力，但他表示：「若說在《鳴梁：怒海交鋒》中，崔岷植前輩是勇猛將領的模樣，這次在《韓山島海戰》裡，『李舜臣將軍』的角色重點則放在足智多謀的部分，他和水軍在這場戰爭中面對障礙時，仍展現體貼部下和人民的德將之姿，表現出善良的一面，導演完美引導出我身為演員所擁有的氣質，完成了這部作品。」對於前輩崔岷植是否有給建議，朴海日笑說：「前輩只對我說了一句話，他笑瞇瞇看著我說：『你就辛苦一點吧！』因為他是過來人，曾展現出將軍強烈的印象，他似乎以悲切又辛苦的心情看著我，要我好好努力呢。」
卞約漢這次接棒趙震雄在《鳴梁：怒海交鋒》中所飾演的角色，詮釋年輕時期的日本將領「脇坂安治」，他表示：「當時覺得壓力很大，心想是不是上錯船了，但能和如此多位大前輩們合作，且還能參演關於韓國英雄『李舜臣將軍』的故事，讓我想好好集中精神參與這部作品。」為了飾演「脇坂安治」這個角色，卞約漢必須挑戰大量的日文臺詞演技，因此事先做了不少準備，「我以這部作品的臺詞為基底努力準備毫不馬虎，還讓日文老師一直在我家過夜」。
「2PM」成員玉澤演這次飾演竊取日軍機密的朝鮮探馬「任俊永」一角，將演技重點放在「眼神」，他說：「我所飾演的角色是給予李舜臣將軍情報的重要人物，和將軍見面、收集情報時，我努力用眼神展現出對他的忠心。」《韓山島海戰》8月19日在台上映。