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男星為了「對得起7.4億元」　狂約日文老師在家過夜！

▲卞約漢挑戰大量日文臺詞，留日文老師在家過夜。（圖／車庫娛樂）
▲卞約漢挑戰大量日文臺詞，留日文老師在家過夜。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-16 17:00:00

韓片《鳴梁：怒海交鋒》2014年上映後創下票房1357億韓幣的輝煌紀錄，至今仍是南韓影史票房第一名的電影，該片導演金漢珉率領原班團隊，斥資300億韓元（約台幣7.4億元）打造精彩前傳《韓山島海戰》，找來朴海日、卞約漢、安聖基、孫賢周、金成昀、金香起、玉澤演、孔明、朴智煥等一線演員共演，卞約漢更為了講好日文臺詞，邀約日文老師到家過夜，敬業態度可見一斑。

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▲朴海日遭「將軍前輩」崔岷植提醒「辛苦一點」。（圖／車庫娛樂）
▲朴海日遭「將軍前輩」崔岷植提醒「辛苦一點」。（圖／車庫娛樂）
前傳《韓山島海戰》故事背景發生在《鳴梁：怒海交鋒》前1592年4月，朝鮮在壬辰倭亂爆發後，日軍只花了15天就奪下漢陽，讓朝鮮陷入危機中。想一口氣占領朝鮮的日軍，還打算將野心擴展到中國明朝，在釜山浦集結大規模的兵力。另一方面，李舜臣將軍在面對戰事接連敗北、宣祖逃至義州，朝鮮陷入守勢的狀況下，為了拯救朝鮮而苦思戰術準備出征。然而，在先前的戰鬥中受損的龜船難以出戰，龜船的設計圖又遭人洩漏給日軍；日軍憑藉連勝的優勢前往韓山島近海，李舜臣將軍為了這場賭上朝鮮命運的戰鬥，籌備了一決生死的戰略。

朴海日飾演主角崔岷植、年輕時期的「李舜臣將軍」，談到收到邀約的心情，他表示：「我和金漢珉導演曾合作過《極樂島殺人事件》、《弓箭之戰》，這是我們第三次合作。起初收到邀演『李舜臣將軍』的提案時，我感到十分困惑，因為這是全韓國人都知道的偉人，很疑惑為何導演會想讓我詮釋這個角色。但在讀過劇本、聽完導演的說明後，我充分發現自己能發揮的地方。」

「韓國國寶級演員」崔岷植先前在《鳴梁：怒海交鋒》中的將軍形象深植人心，這也讓朴海日倍感壓力，但他表示：「若說在《鳴梁：怒海交鋒》中，崔岷植前輩是勇猛將領的模樣，這次在《韓山島海戰》裡，『李舜臣將軍』的角色重點則放在足智多謀的部分，他和水軍在這場戰爭中面對障礙時，仍展現體貼部下和人民的德將之姿，表現出善良的一面，導演完美引導出我身為演員所擁有的氣質，完成了這部作品。」對於前輩崔岷植是否有給建議，朴海日笑說：「前輩只對我說了一句話，他笑瞇瞇看著我說：『你就辛苦一點吧！』因為他是過來人，曾展現出將軍強烈的印象，他似乎以悲切又辛苦的心情看著我，要我好好努力呢。」

卞約漢這次接棒趙震雄在《鳴梁：怒海交鋒》中所飾演的角色，詮釋年輕時期的日本將領「脇坂安治」，他表示：「當時覺得壓力很大，心想是不是上錯船了，但能和如此多位大前輩們合作，且還能參演關於韓國英雄『李舜臣將軍』的故事，讓我想好好集中精神參與這部作品。」為了飾演「脇坂安治」這個角色，卞約漢必須挑戰大量的日文臺詞演技，因此事先做了不少準備，「我以這部作品的臺詞為基底努力準備毫不馬虎，還讓日文老師一直在我家過夜」。

「2PM」成員玉澤演這次飾演竊取日軍機密的朝鮮探馬「任俊永」一角，將演技重點放在「眼神」，他說：「我所飾演的角色是給予李舜臣將軍情報的重要人物，和將軍見面、收集情報時，我努力用眼神展現出對他的忠心。」《韓山島海戰》8月19日在台上映。

▲「2PM」成員玉澤演（左）這次飾演竊取日軍機密的朝鮮探馬「任俊永」一角。（圖／車庫娛樂）
▲「2PM」成員玉澤演（左）飾演竊取日軍機密的朝鮮探馬「任俊永」。（圖／車庫娛樂）

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