籃球／ 陳京華外線絕殺　新北FOOTER本季首冠到手

由ABSOLUTE3X3舉辦之「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」聯盟賽登台舉辦邁入第三年，首度前進桃園進行賽事，完成在六都開打的最後一張拼圖，今天（16日）桃園站賽事在桃園藝文廣場展開熱戰，新北FOOTER最終在冠軍戰中上演精彩逆轉勝，靠陳京華的外線絕殺，帶走本站冠軍。





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