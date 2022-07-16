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籃球／林庭謙砍30分！阿提諾狀態不佳　中華隊不敵中國

▲陳盈駿切入攻擊禁區。（圖／取自FIBA官網）
▲陳盈駿切入攻擊禁區。（圖／取自FIBA官網）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-16 22:47:142022-07-16 22:54:59

2022年亞洲盃男籃小組賽迎來尾聲，中華隊最後一場比賽對上的是強敵中國大陸，這一場球隊得分主力劉錚缺陣，儘管陳盈駿、林庭謙、阿提諾三人合砍61分，但終場還是以80:95落敗。

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賽前兩隊都是1勝1敗，而在這一組之中，韓國已經以3勝0敗提前晉級到8強，巴林則已經淘汰，中華隊和中國隊此役要來爭取分組第2的名次，以在接下來16進8的資格賽取得更好的機會。

開賽中國隊攻勢猛烈，打出一波9:1的小高潮，中華隊在面對敵隊球員以出色體型強攻禁區，沒有太好的辦法；歸化球員阿提諾開賽沒有太多發揮，靠著林庭謙單節11分球隊才勉強咬住，暫時以19:28落後。

次節中國隊的命中率依舊維持在65%以上，又打出一波18:7的攻勢，將差距拉開到20分。所幸阿提諾在這一節回神，單節9分進帳，幫助中華隊回敬一波16:6的反擊，半場打完落後達11分。

上半場中國隊的命中率相當高，不過在易籃再戰後，中華隊防守有所調整，沒在讓對手在內線予取予求，進攻端則靠今天手感火燙的林庭謙帶頭追分，一波10:4的小高潮，一度追到只剩3分，只可惜之後讓中國隊的徐杰、顧全連進兩記外線，三節打完還是落後9分。

末節雙方打得膠著，但可惜中華隊無法再有效的逼近比數，反而中國隊後衛幾次進球將分差再次拉開，比賽至此也失去了懸念，最終台灣以15分之差吞下敗仗。

此役有阿提諾作為禁區屏障，中華隊面對擁有王哲林和周琦兩大長人的中國隊，明顯較有一戰的本錢。不過他本場進攻狀態不佳，雖然攻下18分12籃板，但22投僅7中，罰球更是不理想的10投4中。

台灣CBA雙衛發揮出色，林庭謙打出代表作，攻下30分，還出出了5次助攻；而陳盈駿則是有13分6籃板5助攻的進帳。中國隊方面以孫銘徽的16分7助攻為最佳。

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