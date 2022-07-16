籃球／林庭謙砍30分！阿提諾狀態不佳　中華隊不敵中國

我是廣告 請繼續往下閱讀
開賽中國隊攻勢猛烈，打出一波9:1的小高潮，中華隊在面對敵隊球員以出色體型強攻禁區，沒有太好的辦法；歸化球員阿提諾開賽沒有太多發揮，靠著林庭謙單節11分球隊才勉強咬住，暫時以19:28落後。
次節中國隊的命中率依舊維持在65%以上，又打出一波18:7的攻勢，將差距拉開到20分。所幸阿提諾在這一節回神，單節9分進帳，幫助中華隊回敬一波16:6的反擊，半場打完落後達11分。
上半場中國隊的命中率相當高，不過在易籃再戰後，中華隊防守有所調整，沒在讓對手在內線予取予求，進攻端則靠今天手感火燙的林庭謙帶頭追分，一波10:4的小高潮，一度追到只剩3分，只可惜之後讓中國隊的徐杰、顧全連進兩記外線，三節打完還是落後9分。
末節雙方打得膠著，但可惜中華隊無法再有效的逼近比數，反而中國隊後衛幾次進球將分差再次拉開，比賽至此也失去了懸念，最終台灣以15分之差吞下敗仗。
此役有阿提諾作為禁區屏障，中華隊面對擁有王哲林和周琦兩大長人的中國隊，明顯較有一戰的本錢。不過他本場進攻狀態不佳，雖然攻下18分12籃板，但22投僅7中，罰球更是不理想的10投4中。
台灣CBA雙衛發揮出色，林庭謙打出代表作，攻下30分，還出出了5次助攻；而陳盈駿則是有13分6籃板5助攻的進帳。中國隊方面以孫銘徽的16分7助攻為最佳。