NBA／勇士花大錢引爭議　名記回擊：難道不給Curry頂薪嗎

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不過Lowe認為這樣的說法毫無道理，「那勇士能怎麼做？讓Draymond Green及Klay Thompson離開？不給Stephen Curry超級頂薪合約？球隊重新簽下他們自己的球員，這些人都是他們選秀和培養出來，這是一件好事，我們應該樂於見到此事。」
ESPN薪資專家Bobby Marks 補充說，勇士隊有8名球員是他們自己選到的，其中包括新星Jordan Poole，預計他將獲得8000萬到1億美元的合約。Marks還指出，勇士隊被徵收的豪華稅讓那些非豪華非稅球隊平均能得到1100萬美元，這是聯盟歷史新高。
進入2022-23賽季，勇士隊2兩名球員進入聯盟薪資榜前10名，Curry以4800萬美元排第一，而Thompson以4060萬美元排名第 10。再往下看，Andrew Wiggins以3360萬美元排名第26位，Green以2580萬美元排第46。總的來說，勇士隊下賽季的薪金總額預計將超過2.09億美元。
針對那些抱怨勇士花太多錢的球隊，Marks直言：「如果我是聯盟總裁，我只會和他們說『那你們就選得好一點啊』。」誠然，一些豪門花大錢引援的現象，以及小市場球隊留不住球星的問題需要重視，但勇士隊也不應該因此而受到懲罰。