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NBA／「剛果野獸」夏聯首戰低迷　Green痛批：打得真的爛

▲金州勇士新秀Jonathan Kuminga。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士新秀Jonathan Kuminga。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-17 08:57:25

在Draymond Green主持的最新一期播客節目中，這位明星大前鋒點評了自己在金州勇士的小老弟「剛果野獸」Jonathan Kuminga，在賭城首場夏季聯賽的表現，並不客氣直言後者表現的糟透了，自己感到非常失望。

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在這場於拉斯維加斯進行的紐約尼克對勇士的夏季聯賽的賽事中，上賽季加入灣區的兩名新秀Kuminga及Moses Moody都在其中，而Green則在場邊觀看了比賽。

此役Kuminga出賽24分鐘，僅僅只得到4分3助攻和2籃板的成績，總計10投2中，4次三分出手均未命中，並發生了多達5次失誤，以夏季聯賽的強度來說，這份成績單無疑是不及格的。

「我要公開的講這件事——因為我已當著他的面說過了——我認為Jonathan Kuminga在這場比賽中打得非常、非常、非常糟糕。我當時在場邊看比賽，我真的覺得他非常、非常糟糕。他看起來完全沒有投入。」

「我很失望，當年OG(球隊老大哥)來夏季聯賽中來看我比賽時，我立刻就上緊發條，因為你的OG就在那裡；你想摧毀你面前的所有人，因為你的OG就在那裡。我覺得他沒有打得很積極，因為如果你很投入，那在夏季聯賽中沒有人能阻擋你。」

Kuminga賽後也坦言這是自己一生中打得最糟糕的比賽，但好消息是他吸取了教訓，在兩天後的比賽砍下了28分7籃板；之後又在對塞爾提克的比賽中22投11中，得到全場最高的29分。

Green對於學弟的反彈感到滿意，並直言這就如自己所預期的一樣，「我對JK的第一場比賽感到非常失望。不過接下來的兩場，他展現了為什麼他是該年選秀的第7順位；他展現了為什麼有這麼多球隊對他而瘋狂；以及為什麼外界相信隨著我們一些自由球員的離隊後，他將在明年填補這個位置。」

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