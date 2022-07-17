NBA／威少和詹皇夏聯零互動　隊內人士爆：他們關係緊張

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這一事件發生在媒體大篇幅報導James有意和Kyrie Irving重聚之後，這個場面的潛台詞表明的很清楚：消息人士告訴南加州新聞集團，湖人隊內部的一些人承認，這2位球隊最知名的超級球星之間存在尷尬而緊張的關係。
Westbrook上賽季場均得到18.5分7.4籃板和7.1助攻，投籃命中率為44.4%。雖然他是球隊3名球星中得到最多空檔的。但其投籃表現卻很掙扎，平均每次出手只能得到0.84分，並且還是聯盟中失誤率最高的球員之一(17.3%)，當他在場上時湖人隊總計要比對手少得了211分。
雖然Rob Pelinka和Ham試圖修補和威少的關係，但後者昨天和自己合作了14年的經紀人Thad Foucher分道揚鑣，說明他很想離開湖人，並且不願意繼續在這裡打球。
Goon在文中寫道，「沒能達成場均大三元似乎是上個賽季Westbrook心中的一個結：『很明顯，我已經不可能場均大三元了，所以任何低於這個數字的賽季，對我來說都不是一個好賽季』。」
不過隨著Westbrook有可能在4年內第4次被交易，他的身價恐將急速下滑，這也會影響他在聯盟中的地位——而這和他在新球隊會被分配到什麼樣的角色有關。