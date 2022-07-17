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好市多急召回「有機蘇門達臘咖啡豆」！受潮恐生赭麴毒素

▲好市多發信召回包裝封口不全的咖啡豆，呼籲會員「請不要食用」並辦理退貨。《NOWnews今日新聞》求證業者，官方回應了。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）
▲好市多發信召回包裝封口不全的咖啡豆，呼籲會員「請不要食用」並辦理退貨。《NOWnews今日新聞》求證業者，官方回應了。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-17 13:44:002022-07-17 13:56:26

美式大賣場好市多，七月初發送會員信公告，發現「KIRKLAND SIGNATURE 有機蘇門答臘咖啡豆」，有少數商品包裝袋封口不完全，呼籲會員「請不要食用」並辦理退貨。《NOWnews今日新聞》今（17）日向業者求證，好市多官方回應：「請會員檢查包裝，會員有品質疑慮可至鄰近賣場退貨！」

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好市多致信會員的內容指出，「根據好市多購買紀錄，您在2022/05/22 至 2022/06/09 這段期間，購買商品#1163683 KIRKLAND SIGNATURE 有機蘇門答臘咖啡豆（有效日期 : 2023.4.1），我們發現有少數商品包裝袋 封口不完全。若您持有封口不全之商品，請不要食用，並攜帶您的會員卡及商品至鄰近的好市多賣場辦理退貨」。

知名毒理醫學專家招名威教授稍早在粉專上以「好市多咖啡有毒！？」為題，提醒愛喝咖啡的台灣人，應多確保咖啡豆、咖啡粉保存的安全性。他建議，放在冰箱保存的咖啡豆、咖啡粉，也必須使用「密封」且不透光的容器來存放，才能隔絕冰箱開關門所造成的潮濕情況。

招名威教授更提到，「太過潮濕的環境，不僅會使咖啡粉易結成塊」，還會造成沖泡會有不均勻的情形，而且「一旦發霉，就很可能會產生十分頑強的赭麴毒素」。

好市多官方表示：「廠商生產時有少數商品包裝未完全密合，為保護會員權益，好市多主動發函知會員，請會員檢查包裝，會員有品質疑慮可至鄰近賣場退貨。」

▲好市多發函告知會員，欲召回包裝封口不全的咖啡豆。（圖／翻攝自Costco好市多會員信）
▲好市多發函告知會員，欲召回包裝封口不全的咖啡豆。（圖／翻攝自Costco好市多會員信）

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