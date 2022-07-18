暑假出遊Klook天天搶半價！清水斷崖SUP立槳2人2700元

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也可以到南投日月潭體驗SUP立槳，沈浸於翠綠水面的湖光山景之中，站在平靜的湖面中感受寧靜的美好，在Klook預訂更享平日第2人半價優惠；如果跟三五好友一起來墾丁感受南台灣的熱情，也能安排來一趟南灣後壁湖中州，體驗在透明板上划立槳，彷彿像站在海平面上跟著海浪前進，4人同行每位再現折200元，還能選擇空拍服務，從空中拍出夏日精彩。
如果不想玩水，豪華露營也是這幾年最熱門的戶外活動之一！只要帶上自己的隨身行李和零食就能露營去，完全不用動手躺在山林間感受大自然的氣氛。Klook「暑假前哨戰」活動推出指定豪華露營8.5折起優惠，包括自己佈置帳棚拍美照的苗栗「桃樂絲露營區」，或是可與毛小孩共住的苗栗「黃金梯田露營地」，皆享有鐘型帳4人8.5折的優惠，Klook再加贈家樂福500元即享券，讓你上山露營前先採買一番！
都不想上山下海的話，去趟遊樂園玩最輕鬆！即日起至8月31日，到Klook上預訂樂園門票再送100元Uber或UberEats抵用券，包含台灣第一座以海洋為主題的遠雄海洋公園，除了近距離觀賞超萌的海洋生物外，還能一起參加海底世界花車遊行，沉浸在航海之旅；劍湖山世界「小威の海盜村水樂園」感受水上極速自由落體從3層樓高360度旋轉垂直下滑，目眩神迷光影變化的刺激；還有多達11項戲水設施的麗寶樂園馬拉灣，感受近３公尺高的超級猛浪來襲！
除此之外，如果想要租台車載著一家大小一塊出遊，Klook自7月起更推出每週二特定熱門城市租車單日499元的快閃活動，指定平日在台北、新北、新竹、台中及台南也可選擇單日特惠999元的直航租車方案，行程安排更加彈性方便。