COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

暑假出遊Klook天天搶半價！清水斷崖SUP立槳2人2700元

▲Klook「暑假前哨戰」活動清水斷崖SUP立槳雙人原價3600元，第二人半價後只要2700元。（圖／Klook提供）
▲Klook「暑假前哨戰」活動清水斷崖SUP立槳雙人原價3600元，第二人半價後只要2700元。（圖／Klook提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-18 07:00:00

暑假到了一定要出去玩，想搶便宜又不想排隊，就要記得天天上限搶好康！Klook即日起到7月31日推出「暑假前哨戰」優惠活動，天天中午12點開搶限量半價優惠券，輸入指定優惠碼就有機會享5折優惠，最高可現折1000元！另外Klook同時也祭出多項夏日限定活動優惠，包括指定SUP立槳第二人半價、豪華露營8.5折再送家樂福500元即享券、樂園門票送Uber抵用券，以及每週二租車限量499元等好康！

我是廣告 請繼續往下閱讀
每到夏天一定要去玩水，SUP立式划槳是每年夏季的人氣活動，不僅可以穿上美美的泳裝拍照，近年流行的空拍服務更讓人能輕鬆躺在海上拍出夏日氛圍大片。Klook「暑假前哨戰」活動指定SUP立槳體驗，享第2人半價起優惠，其中清水斷崖SUP體驗雙人原價3600元，第2人半價後總共只要2700元，輕鬆從海平面上感受太平洋美麗的海天一色，彷彿置身於最靠近天空的角落，在Klook上預訂還送這幾年爆紅的花蓮「崇德瑩農場」門票。

也可以到南投日月潭體驗SUP立槳，沈浸於翠綠水面的湖光山景之中，站在平靜的湖面中感受寧靜的美好，在Klook預訂更享平日第2人半價優惠；如果跟三五好友一起來墾丁感受南台灣的熱情，也能安排來一趟南灣後壁湖中州，體驗在透明板上划立槳，彷彿像站在海平面上跟著海浪前進，4人同行每位再現折200元，還能選擇空拍服務，從空中拍出夏日精彩。

▲苗栗「桃樂絲露營區」能親自布置專屬帳篷，還享有每帳4人8.5折優惠。（圖／Klook提供）
▲苗栗「桃樂絲露營區」能親自布置專屬帳篷，還享有每帳4人8.5折優惠。（圖／Klook提供）
如果不想玩水，豪華露營也是這幾年最熱門的戶外活動之一！只要帶上自己的隨身行李和零食就能露營去，完全不用動手躺在山林間感受大自然的氣氛。Klook「暑假前哨戰」活動推出指定豪華露營8.5折起優惠，包括自己佈置帳棚拍美照的苗栗「桃樂絲露營區」，或是可與毛小孩共住的苗栗「黃金梯田露營地」，皆享有鐘型帳4人8.5折的優惠，Klook再加贈家樂福500元即享券，讓你上山露營前先採買一番！

都不想上山下海的話，去趟遊樂園玩最輕鬆！即日起至8月31日，到Klook上預訂樂園門票再送100元Uber或UberEats抵用券，包含台灣第一座以海洋為主題的遠雄海洋公園，除了近距離觀賞超萌的海洋生物外，還能一起參加海底世界花車遊行，沉浸在航海之旅；劍湖山世界「小威の海盜村水樂園」感受水上極速自由落體從3層樓高360度旋轉垂直下滑，目眩神迷光影變化的刺激；還有多達11項戲水設施的麗寶樂園馬拉灣，感受近３公尺高的超級猛浪來襲！

除此之外，如果想要租台車載著一家大小一塊出遊，Klook自7月起更推出每週二特定熱門城市租車單日499元的快閃活動，指定平日在台北、新北、新竹、台中及台南也可選擇單日特惠999元的直航租車方案，行程安排更加彈性方便。

國旅補助「0元入住」7間飯店懶人包　玩3天2夜也不用花錢

放假去哪玩？十大遊樂園排行公開　國旅補助「門票3折」

2022國旅補助申請快搶！五大最熱門QA　一次看懂怎麼省錢

國旅補助1300元開搶！訂房步驟全公開　8大QA一次看懂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀