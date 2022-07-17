徹底轉型 ─ Toyota全新世代Crown車系四車型正式亮相

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既然是以皇冠為名，Crown車系在Toyota家族中一直有舉足輕重地位，在Century屬於限定販售的情況下，Crown為Toyota常態販售的旗艦房車；不過在傳統三廂四門房車日漸式微，SUV與各種跨界車種漸成市場主流，近期活力充沛的Toyota順應潮流，讓Crown成為多元發展的全新型態車系，首波發表的是款車型分別為Crossover、Sport、Sedan與Estate。全新Crown將會在約40個國家與地區發售，其中台灣最快也會在年底前引進。
外觀上，新Crown跳脫過去較典雅保守風格，以俐落充滿肌肉感線條，創造更強烈的運動感與力量感，除了Sedan車型，視覺上都以重心略為提高設計帶出融入SUV的跨界感，長車頭與各自銳利、專屬造型LED頭燈是共通特色，車艙與車尾造型則各有風格，Crossover車型採圓弧車頂搭配大斜背設計，類似於近期流行的跑車化SUV；而Sport車型在車尾則是有點類似Shooting Brake的短捷、低車頂設計；Sedan則有著幾近水平的肩線貫穿全車，並有著斜背與短車尾，Estate則有著自B柱之後向後延伸的車艙設計，更像是降低版的SUV。同時，Toyota還提供包括新開發的Precious Bronze和Precious Ray等共計12種車色可選擇。車身尺寸部分，打頭陣的Crossover車型為4,930x1.840x1,540mm，軸距為2,850mm。
座艙陳設部分，中控台將雙12.3吋數位化顯示幕與操作介面以水平方式設置，並將各操作介面都設置在座位周邊可直覺操作的位置，提升操作便利性，整體環艙式設計，讓每位車內乘員都有著專屬的舒適感受。整體車內部品都以溫暖、低調且溫馨的手法呈現，創造優異品質地空間感。部分車型另配有抬頭顯示器與無線充電板等配備。
除了車系定位上的重大進化，動力配置也是另一項焦點，提供2.4升渦輪增壓混合動力系統，以及2.5升混合動力系統。其中，2.4升渦輪混合動力系統，搭配Direct Shift 六速自排與E-Four Advenced電子式動態四輪傳動系統，可提供六種動態模式，最大綜效馬力 359 PS，平均油耗為15.7km/L。2.5升混合動力系統，則具備234PS最大綜效馬力，搭配e-CVT變速系統與E-Four電子式動態四輪傳動系統，可創造22.4km/L之平均油耗表現。
安全方面，全車系皆標配Toyota Safety Sense 3.0導入最新世代的 Toyota Teammate駕駛輔助系統、Advanced Drive交通壅塞駕駛輔助、，Advanced Park 自動停車輔助等，建構完整主動安全防護。
如前文所說的，全新Crown車系將由Crossover打頭陣，在日本已公布售價自435萬日圓起，對日銷售目標為每月3,200輛。