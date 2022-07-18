7-11小白單別丟！今起限7天「1張賺7元」 全家加碼送8元
超商小白單又能換錢了！7-11今（18）日起至7/24，限時7天推出「包裹安心取」送購物抵用金7元，電商網購至7-11取貨，掃讀取貨收據小白單就送購物抵用券7元，總計再度送出150萬組小確幸趕快領起來。全家便利商店則是7/20前，會員在包裹到店的第二天前取件，加送「8元全家購物金」，限量100萬份，趕緊領起來。
7-11最新「包裹安心取」活動，7/18～7/24限時7天，電商平台包裹選擇到7-11取貨（含常溫／冷凍），就送「購物抵用券7元」，共限量150萬組。
消費者在7-11取貨後可拿到收據小白單，透過登入OPEN POINT APP掃碼QRcode，進行兌換7-11購物抵用券，每張可以賺7元！提醒大家，記得要在7/24前完成掃讀取貨收據參加活動，才能兌換購物抵用券，最晚可以兌換至7/31前。
全家便利商店則是至7/20前，會員在包裹到店的第二天前取件，便加送「8元全家購物金」，共限量100萬份。另還可獲得FamilyMart Collection小分子氣泡水「買一送一」優惠券。不過包裹完成結帳取件就無法補登會員，建議大家領取包裹前，要先出示會員條碼或報手機號碼給店員，才能順利獲得8元購物金回饋喔。