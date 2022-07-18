麥當勞開賣「皮卡丘置物盒」 神級雙餡派回歸：伊布搶爆
麥當勞暑假超狂與超萌卡通《寶可夢Pokémon》聯手，推出「皮卡丘置物盒」陪你可愛放電。鐵粉務必鎖定7/20開賣的全新聯名系列，除了購買任何套餐，加價購399元就可把整隻皮卡丘帶回家；神級「香蕉巧克力風味雙餡派」期間限定暴動回歸，還換上全新伊布造型，必須要搶爆。
台灣麥當勞全新聯名《寶可夢Pokémon》系列，首推採坐姿立體設計的超萌皮卡丘，背後兼具收納空間，並附有提把可以整隻拎起來帶著走，暑假陪大家可愛放電。
台灣麥當勞《寶可夢Pokémon》系列，自7/20上午11:00起至8/16（或售完為止），推出超萌「皮卡丘置物盒」，凡於餐廳或得來速購買任何套餐，只要加價399元、或單買429元即可擁有，（限量80,000個。每份套餐限加購乙個，每人每次消費限購兩個。數量有限，售完為止）。
最誘人的還有神級雙餡派強勢回歸，在國外搶爆的人氣「香蕉巧克力風味雙餡派」，引進台灣一開賣便吸粉無數。這次期間限定和寶可夢一起登場！巧克力風味酥脆派皮，搭配香濃順滑的香蕉與巧克力雙重風味內餡，還換上超可愛「伊布」包裝，這次一定要吃爆。
期間內購買麥當勞分享盒與中杯冷飲，都可獲得「寶可夢主題包裝」，不只有主角皮卡丘、伊布，連快龍及超夢都躍上產品包裝陪玩暑假。通通數量有限，售完為止，粉絲們要搶要快。
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