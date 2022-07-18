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三浦春馬逝世3年！母親答應「讓骨灰下葬」　永眠地曝光

▲三浦春馬逝世3年，骨灰終於下葬。（圖／三浦春馬IG）
▲三浦春馬逝世3年，骨灰終於下葬。（圖／三浦春馬IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-18 11:37:372022-07-18 11:56:59

日本男星三浦春馬2020年7月18日於家中輕生逝世，他生前飾演過《戀空》、《極道鮮師》等戲劇作品，至今仍是不少人的回憶，而今（18）日是他屆滿逝世3年，一直由母親保管的遺骨，終於已經安葬東京築地本願寺。

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▲三浦春馬本月18日逝世1周年，遺作《群青戰記》於微解封的狀況下在台上映。（圖／群青戰記Twitter）
▲三浦春馬擁有許多戲劇作品。（圖／群青戰記Twitter）
三浦春馬母親與經紀公司「AMUSE」討論後，決定將骨灰安葬在築地本願寺，雖然從兒子離開後，內心仍感到徬徨無助，當時的負面聲浪、輿論依舊在腦中揮之不去，那些記憶都已成傷痛，但深刻感受到三浦春馬粉絲給的力量後，就決定選擇築地本願寺，讓該地可以集結眾人，成為思念三浦春馬的地方。另外，AMUSE也呼籲大家往後可以平靜地弔念故人，盼媒體的報導不要再帶給相關人士傷害。

稍早AMUSE社長中西正樹也公開築地本願寺的照片，寫下：「我們為三浦春馬三週年祈禱，日前在築地本願寺安放了一根骨頭，母親的意思是『粉絲們可以思念的地方』，我真誠地希望這將是一個溫暖的地方，每個人對三浦春馬的感情，都可以聚集在一起。」

▲中西正樹發文。（圖／中西正樹推特）
▲中西正樹發文。（圖／中西正樹推特）
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