三浦春馬逝世3年！母親答應「讓骨灰下葬」 永眠地曝光
日本男星三浦春馬2020年7月18日於家中輕生逝世，他生前飾演過《戀空》、《極道鮮師》等戲劇作品，至今仍是不少人的回憶，而今（18）日是他屆滿逝世3年，一直由母親保管的遺骨，終於已經安葬東京築地本願寺。
三浦春馬母親與經紀公司「AMUSE」討論後，決定將骨灰安葬在築地本願寺，雖然從兒子離開後，內心仍感到徬徨無助，當時的負面聲浪、輿論依舊在腦中揮之不去，那些記憶都已成傷痛，但深刻感受到三浦春馬粉絲給的力量後，就決定選擇築地本願寺，讓該地可以集結眾人，成為思念三浦春馬的地方。另外，AMUSE也呼籲大家往後可以平靜地弔念故人，盼媒體的報導不要再帶給相關人士傷害。
稍早AMUSE社長中西正樹也公開築地本願寺的照片，寫下：「我們為三浦春馬三週年祈禱，日前在築地本願寺安放了一根骨頭，母親的意思是『粉絲們可以思念的地方』，我真誠地希望這將是一個溫暖的地方，每個人對三浦春馬的感情，都可以聚集在一起。」
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