達美樂神秘簡訊收到沒？大小披薩「外送買1送1」只限7天
達美樂神秘簡訊給優惠？6月才剛以9吋披薩外帶99元活動，掀起超狂搶購盛況。達美樂今（18）日無預警推出Mega Week簡訊特殊優惠，2022/7/18～7/24限時7天，外送大小披薩通通買一送一，收到簡訊的朋友可以多多留意。
達美樂又有划算好康大放送，無預警發出神秘簡訊，提供Mega Week簡訊限時ㄧ週的瘋狂優惠。2022/7/18～7/24限時只有7天，外送大披薩，買一送一；外送小披薩，也是買一送一。平常在官網上點不到的特殊優惠，《NOWnews今日新聞》幫大家提供驚喜搶購傳送門。
達美樂披薩這次的簡訊優惠，將以購買的兩款披薩中，原價價位高者來計價。以大披薩為例，全品項總共有32種口味可以選，包括爆多好料的極上四喜、黃金鰻魚壽喜牛肉雙享等，通通都在優惠範圍內，等於最高現賺850元；小披薩也有25種口味可選。
提醒大家，優惠披薩換購加價系列餅皮或額外加配料、起士，需另付費；外送範圍將依各門市限定為主。或消費者也可選擇指定門市與時段自行取餐。
拿坡里披薩則提供夏日消暑秘笈，只要7/26前用外送平台Uber Eat訂購拿坡里披薩，單筆消費滿600元，就贈送小披薩一個。這個暑假躺在家動動手指就有澎湃美食送上門，實在太享受啦。