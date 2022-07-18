奇美、中壽、聯庭、成大攜手創大台南智慧醫療新里程碑

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奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫學中心長期以來不斷致力於智慧醫療技術的研發，並著實運用在臨床醫療實務，本次跨域合作服務的推出，跨接健康醫療、數位科技及金融保險三大領域，為產官學積極合作的最佳實證，也更加落實了奇美醫學中心的核心價值「關懷、專業、效率」。
中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽秉持著「以客戶為中心」的精神，讓完整的保險保障、健康、醫療及照護，整合融入在保戶服務中。此次與奇美醫學中心、成大數位生活科技研發中心聯手打造的「中壽保戶智慧健康旅程管理」服務，正是將預防醫學的專屬健檢服務、醫療的專人門診預約、及癒後照護的行動理賠，以保戶健康為核心，透過數位資訊串聯在一起，讓流程流暢化、資料結構化，以及服務貼心化，享有安全、便捷、創新的保險體驗。
成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達指出，本次各方合作推出的智慧健康旅程管理服務，除了能讓民眾享有更便捷的就醫體驗及服務外，也強化了資安防護與個資保護。成大的數位證書團隊將保險、醫療科技三個面向完整且安全的串聯，讓民眾既能享受便利的醫療科技服務，個人的資訊也有保障。
聯庭智能公司技術長白勝文表示，聯庭智能奠基於學術研發成果，此次與奇美醫、中壽和成大數位生活科技研發中心合作，以流通型數位證明協助串聯各方服務，提供合適的發證建置工具和公正第三方驗證稽核服務，進行資料加密，加速數位理賠服務，提升資訊流安全，在病人自主授權下，使得數位證書服務流程更加順暢透明。