奇美、中壽、聯庭、成大攜手創大台南智慧醫療新里程碑

奇美醫療體系、中國人壽、成功大學數位生活科技研發中心及聯庭智能，聯手推出全數位化的保戶智慧健康旅程管理服務，將保險、健康、醫療及照護，透過數位串聯將服務融入保戶生活。今 (18) 日台南衛生局局長許以霖、奇美醫學中心院長邱仲慶、中國人壽總經理黃淑芬、成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達以及聯庭智能股份有限公司技術長白勝文共同出席啟動記者會。

我是廣告 請繼續往下閱讀

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫學中心長期以來不斷致力於智慧醫療技術的研發，並著實運用在臨床醫療實務，本次跨域合作服務的推出，跨接健康醫療、數位科技及金融保險三大領域，為產官學積極合作的最佳實證，也更加落實了奇美醫學中心的核心價值「關懷、專業、效率」。

中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽秉持著「以客戶為中心」的精神，讓完整的保險保障、健康、醫療及照護，整合融入在保戶服務中。此次與奇美醫學中心、成大數位生活科技研發中心聯手打造的「中壽保戶智慧健康旅程管理」服務，正是將預防醫學的專屬健檢服務、醫療的專人門診預約、及癒後照護的行動理賠，以保戶健康為核心，透過數位資訊串聯在一起，讓流程流暢化、資料結構化，以及服務貼心化，享有安全、便捷、創新的保險體驗。

成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達指出，本次各方合作推出的智慧健康旅程管理服務，除了能讓民眾享有更便捷的就醫體驗及服務外，也強化了資安防護與個資保護。成大的數位證書團隊將保險、醫療科技三個面向完整且安全的串聯，讓民眾既能享受便利的醫療科技服務，個人的資訊也有保障。

聯庭智能公司技術長白勝文表示，聯庭智能奠基於學術研發成果，此次與奇美醫、中壽和成大數位生活科技研發中心合作，以流通型數位證明協助串聯各方服務，提供合適的發證建置工具和公正第三方驗證稽核服務，進行資料加密，加速數位理賠服務，提升資訊流安全，在病人自主授權下，使得數位證書服務流程更加順暢透明。