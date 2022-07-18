遠雄大巨蛋等4大案審理5年　北院10／28宣判

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大巨蛋消防審查，檢方指控，財團法人台灣建築中心前執行長許銘文涉違法指示下屬核發評定書，使遠雄巨蛋不當取得建造執照，影響大巨蛋防火避難安全。
眷改弊案，檢方查出，前營建署城鄉發展分署長洪嘉宏，涉向遠雄集團索賄9500萬元，另向冠德建設及昌益建設期約索賄2起眷改案，不法金額達1億2300萬元，並已收受3550萬元。
檢方指控，趙藤雄等人涉自2007年起，在遠雄人壽14個工程中（契約金額達207億餘元），隱匿關係人交易，並以顧問費名義墊高工程款，從中詐取鉅額款項，涉掏空遠雄人壽上億元；另外，遠雄人壽長期代遠雄建設獵地及合建建案，卻只在財報上揭露部分建案，涉隱匿關係人交易、違反證交法等多罪。
趙藤雄為讓新北市議員周勝考替土城開發案護航，以讓周的營造公司承攬大巨蛋土方清運等方式行賄；眷改案中，趙還期約行賄前營建署主秘洪嘉宏9500萬元，已支付750萬元。
趙藤雄另被控，涉以價值10萬多元的人參禮盒、遠雄悅來飯店4天3夜的免費食宿，賄求新北市政府城鄉局海姓審議科長，要海姓科長協助推動土城開發案、新莊安泰段開發案。
2017年10月，檢方依行賄、圖利、侵占等罪，起訴遠雄創辦人趙藤雄父子等官商共31人、13人緩起訴；趙藤雄被具體求刑24年、李述德與周勝考各求刑10年、許銘文求刑9年，洪嘉宏認罪未具體求刑。