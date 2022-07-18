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遠雄大巨蛋等4大案審理5年　北院10／28宣判

▲遠雄大巨蛋案，北院日前辯結，訂10月28日宣判。圖為台北地院。（圖／取自維基百科）
▲遠雄大巨蛋案，北院日前辯結，訂10月28日宣判。圖為台北地院。（圖／取自維基百科）

記者潘千詩／台北報導

2022-07-18 16:14:45

遠雄集團所涉大巨蛋、新北市土地開發、眷村改建、掏空遠雄人壽等四大案，台北地院歷經5年審理，日前辯論終結，訂今年10月28日下午宣判。

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大巨蛋案，檢方指控，前北市府財政局長李述德代表市府與遠雄議約會議時，涉在議約、甄審過程中虛構上意矇騙、假借不實話術附合遠雄，並簽下營運權利金歸零等侵害北市府權益的不平等條約，使市府承擔舉債及利息風險，50年權利金估計損失30億多億元。

大巨蛋消防審查，檢方指控，財團法人台灣建築中心前執行長許銘文涉違法指示下屬核發評定書，使遠雄巨蛋不當取得建造執照，影響大巨蛋防火避難安全。

眷改弊案，檢方查出，前營建署城鄉發展分署長洪嘉宏，涉向遠雄集團索賄9500萬元，另向冠德建設及昌益建設期約索賄2起眷改案，不法金額達1億2300萬元，並已收受3550萬元。

檢方指控，趙藤雄等人涉自2007年起，在遠雄人壽14個工程中（契約金額達207億餘元），隱匿關係人交易，並以顧問費名義墊高工程款，從中詐取鉅額款項，涉掏空遠雄人壽上億元；另外，遠雄人壽長期代遠雄建設獵地及合建建案，卻只在財報上揭露部分建案，涉隱匿關係人交易、違反證交法等多罪。

趙藤雄為讓新北市議員周勝考替土城開發案護航，以讓周的營造公司承攬大巨蛋土方清運等方式行賄；眷改案中，趙還期約行賄前營建署主秘洪嘉宏9500萬元，已支付750萬元。

趙藤雄另被控，涉以價值10萬多元的人參禮盒、遠雄悅來飯店4天3夜的免費食宿，賄求新北市政府城鄉局海姓審議科長，要海姓科長協助推動土城開發案、新莊安泰段開發案。

2017年10月，檢方依行賄、圖利、侵占等罪，起訴遠雄創辦人趙藤雄父子等官商共31人、13人緩起訴；趙藤雄被具體求刑24年、李述德與周勝考各求刑10年、許銘文求刑9年，洪嘉宏認罪未具體求刑。

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