備戰碳交易5／減碳10年經驗談　台達電：正面面對創商機

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台達電追求節能減碳接軌國際 從摸石子過河到積極分享
台達電的淨零減碳之路從10多年前就開始了，周志宏正是推動台達電ESG的推手，因為創辦人鄭崇華的大力支持，走向永續、綠色「環保、節能、愛地球」不再只是口號，更是變成實際行動，也成為公司堅定的信仰。
2015年鄭崇華親自率領高層參與聯合國第21屆氣候大會（COP21）的巴黎會場，承諾三項倡議，包括企業自主減碳（SBT）、揭露氣候變遷資訊（TCFD）以及參與氣候政策，但周志宏坦言，「其實當時完全不知道要怎麼做？根本就是摸著石子過河」，所幸團隊意志堅定、克服難關，一路走來接軌許多國際倡議也達成不少目標。
2017年台達電通過國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）審核，也是台灣首家通過審核的企業，等於是把營運攤開，接受國際科學的標準檢視，具體呼應全球控制升溫在2℃以內；2018年承諾EV100，力拼2030年主要營運據點要普設充電樁、公司車要轉型電動車等；2021年承諾RE100，希望台達電全球所有據點在2030年前使用100%再生電力，並承諾2030年達到碳中和。
周志宏強調，目標絕不是喊好看的，而是集團確實做出成績，根據集團的淨零之路的進度所制定，像是2017年台達電承諾2025年前要減碳56.6%，但實際上，去（2021）年集團已經減碳61%。另外，承諾2030年前要使用100%再生電力，去年2021再生能源比例也已達55%。許多目標提前達標，因此去年台達電50周年，也宣示承諾2030年要達到碳中和。
台達電內部碳定價超高標 每噸竟300美元
而目前台達電節能減碳仍持續進行中，包括自主節能減碳、自建自發太陽能發電系統、買綠電與購買憑證。另外，值得一提的是台達電對內建立碳定價機制，也就是公司每個部門只要碳排量超過標準，就得繳交每噸300美元（新台幣8900多元）的碳價給公司，這與台灣現階段討論的新台幣100元、300元，甚至是環團喊的新台幣1000元、全球均值3美元都相距甚遠，等於台達電對自己人不手軟，以超級高標的標準來檢視各部門。
周志宏表示，一開始也不是定300美元，早期定50元美金，主要是7年前如果達不到台灣法遵的減碳目標，每噸就得罰50元美金。而現在制定300美元，是考量台達電在全球都有廠區，有的國家定100美元、有的200美元，經營團隊最終決定，那就定個最高標300美元，也讓大家減碳更積極。
「公司有個碳排最高的部門，一年都要繳到10幾億的碳費，你覺得他會怎麼辦？當然是想盡辦法積極減碳！」周志宏進一步表示，內部碳定價不只讓部門積極推動減碳，更重要是各部門繳交的碳費還能投資未來，如研發綠色創新事業、產品與儲能解決方案等新商機。
周志宏指出，許多中小企業不知道該如何跟上減碳的腳步，其實除了自主節能減碳、使用再生能源外，也可以制定內部碳定價，目前中華電信定每噸1600元、工研院定2500元，其實不管是什麼價格，「先大概定了，就會去做了」，就會知道為什麼要這麼定價？該用什麼方法減排讓碳費少繳一點。
只是，周志宏坦言，一開始要讓公司各部門了解這樣的價值觀，其實滿困難的，對外部供應商更是如此！但偏偏供應商的參與，也是達成減排的重要一環，於是他也不厭其煩與供應商溝通，甚至協助他們淨零減排，告訴他們不跟上淨零減排，可能就等著失去訂單與國際競爭力，「商品、零組件到了歐盟只會被課龐大的碳關稅，與其繳給國外，不如自己內部先收碳費，還能當成公司創新基金來打造商機」。
政府擬收碳費 台達電樂觀其成：可發展創新產業
國發會今（2025）年3月宣示「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，近來大家也在討論《氣候變遷因應法》修法，預計最快2024年起，將針對碳排大戶，如鋼鐵、石化、水泥、半導體業徵收碳費，未來中小企業也可能開徵碳稅。
為此，周志宏表示，企業一開始聽到都會擔心與恐慌，覺得成本大增，但其實換個角度看，這已經是國際趨勢、是一個全球的議題，你企業的客戶、供應鏈也會以同樣標準來要求公司，因此正面面對是最好的方法，況且無形中將促進創新產業的發展。
他說，以台達電為例，內部制定碳定價，這些碳費變成創新事業的研發基金，公司開始做電動車充電事業，還有儲能系統與智慧電網的管理。另外，水泥、鋼鐵業開始做碳捕捉（收集與封存二氧化碳）技術，而這門技術未來將變成一門新生意，也就是說不僅把碳排的問題解決了，還可以幫全人類解決碳排問題，變成新商機，「正面面對它時，你就會找到非常多出路」！
只是，周志宏也認為，政府可以在法規面、技術面早一點建構出來，讓大家知道如何參與，例如幫中小企業盤點碳足跡與碳排放量，如果有法規、有平台大家就能更積極參與。「我們希望能提早布局不要以為目標好像2030年、2050年的事！」但事情要發展，不管是政策面、法規面或是基礎設施、未來新技術都不是一天兩天就能完備的，「現在如果不做，後面一定每次都嫌慢，總會後悔當初為什麼不早點做」！