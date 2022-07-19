討好情人與親人！凱達一泊二食　加碼爽看大稻埕七夕煙火

七夕與父親節就快到來！屬於情人與親人的大日子，怎能不好好犒賞一番？如果想來點與眾不同的尊爵大餐，慕舍酒店米其林餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊最新菜色， 三道富有意境的料理，打造視覺與味覺的雙重饗宴，在七夕與父親節當日午、晚餐再贈每人美酒一杯。同時，慕舍酒店擁有全台唯一的米其林早餐，七月中推出兩道新主餐，喚醒旅客的味蕾。另外，若想要浪漫滿分，台北凱達大飯店在7月30日特別限量推出「璀璨食光」一泊二食住房專案，輕鬆躺在床上就能將「2022大稻埕七夕情人節煙火秀」一次看個夠。
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慕舍酒店米其林餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊， 以藻礁、燎原、竹筏化名，穿插於最新菜單之中。第一道的「藻礁」，其將起司於低壓狀態冷凍固化，再撒上煙燻海藻粉，以低溫搭配濃郁的風味刺激味蕾，為迎接後續的西班牙美味旅程做準備；另一道新菜色「燎原」，則是使用海鱸魚舒肥後香煎上色，搭配由海鱸魚肉自製而成的魚鬆，鋪墊著鮮奶油火腿醬，再以炸過後帶著酥脆口感的珠蔥圍繞，伴隨一顆顆包裹著煙燻奶油及黃甜菜根泥的乾蔥，佐些許半釉汁。以魚鬆作為灰燼襯托魚肉的鮮甜，以珠蔥象徵著燃燒後的枯枝，讓美味與料理藝術層層堆疊。