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搶疫後商機！國內首張旅遊平台聯名卡上市、最高回饋10%

▲因應各國邊境逐步鬆綁及國內外旅遊需求復甦強勁，國內首張旅遊平台聯名卡搶市，主打訂機票、訂飯店，最高10%回饋，訂其他旅遊商品最高也有5%回饋無上限。（圖／記者顏真真攝）
▲因應各國邊境逐步鬆綁及國內外旅遊需求復甦強勁，國內首張旅遊平台聯名卡搶市，主打訂機票、訂飯店，最高10%回饋，訂其他旅遊商品最高也有5%回饋無上限。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-07-18 19:24:04

為因應各國邊境逐步鬆綁及國內外旅遊需求復甦強勁，玉山銀行今（18）日與全台最大線上旅行社易遊網推出國內首張旅遊平台聯名卡，主打訂機票、訂飯店，最高10%回饋，訂其他旅遊商品最高也有5%回饋無上限，而且辦卡可直接升級白金會員2年，享有高階會員累點及專屬福利，每筆消都可為下趟旅遊做準備。

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隨著疫情趨緩，迎接國境解封指日可待，過去兩年的海外旅遊空白期也將告終，從近期易遊網機票、訂房頻創新高的銷售表現來看 ，反彈力道已有跡可尋。玉山銀行也看到民眾對旅遊的渴望，攜手全台最大線上旅遊平台易遊網，推出全新旅遊聯名卡。玉山銀行董事長黃男州表示，玉山信用卡以場景金融為發展核心、滿足顧客多元需求，結合產業首選夥伴，提供更便利的金流與服務體驗。此次與易遊網攜手合作，結合雙方數位服務的優勢，透過線上與線下旅遊場景的串接，共同經營旅遊生態圈，並提供顧客絕佳的用戶體驗。

易遊網董事長陳甫彥也提到，易遊網有效會員數有200多萬人，歷經兩年多，這張「玉山易遊卡」終於在解封之際問市，也是最好時機點，除了作為搶攻未來旅遊市場的一大利器外，從辦卡、消費到客戶服務，都可在易遊網官網或APP裡完成，迎接未來疫後旅遊市場，不僅著力在產品籌劃與系統優化的佈署，更結合Fintech擴大旅遊生態圈。

這張國內首張旅遊平台聯名卡，卡面以璀璨星空搭配色彩斑斕的七大洲，並限量發行LED卡面1萬張，感應支付時卡面上的流星將同時亮起，象徵為顧客點亮星空、照亮旅程，並結合易遊網App提供即時綁卡功能，而持卡人於易遊網購買機票、訂房獨享優惠，每一筆刷卡消費都能賺取易遊網eMoney點數回饋，1點等於1元，折抵消費金額無上限，而且在易遊網官網或APP刷卡消費享3%回饋無上限，9月30日前新戶首次申辦正卡且核卡，享5%回饋無上限，若符合加碼條件，購買機票或訂房還能再獲5%回饋，最高10%回饋。

另外，隨著疫後國境解封可期，黃男州在會後也透露，經過兩年沒出國，下半年預計赴東南亞擴大海外布局事宜，玉山銀行將在北越再申設分行，日本九州也是積極瞄準的據點，目標將台灣與九州的金融服務串聯起來。

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