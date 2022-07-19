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籃球／「CBA三俠」場均轟49分　本土聯賽也得迎頭趕上

▲中華男籃。（圖／取自FIBA）
▲中華男籃。（圖／取自FIBA）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-19 00:53:022022-07-19 01:01:05

隨著約旦瘋狂射手Freddy Ibrahim命中高難度的壓哨三分絕殺，中華男籃本屆亞洲盃賽程已告一段落。球隊陣中的「CBA三俠」在這4場比賽中發揮理想，平均每場可挹注49分的火力，讓人看到未來台灣籃球在國際賽場打出好成績的積極信號。

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本屆賽會中華隊由來自CBA聯盟的三將，撐起了攻防兩端的基本盤，他們場均可聯手攻下49分10.6籃板11.8助攻10.5抄截，的確展現了在高強度聯賽磨練出來的身體對抗性、球技和心理素質，明顯高出國內本土聯賽球員一個層級。

三人位置互補，風格迴異、各有千秋，也分別在不同的比賽打出代表作，小將林庭謙射術精湛，對中國一戰砍下30分，技驚四座；劉錚對巴林拿到29分，攻防一體，率隊搶下小組賽的重要一勝；而陳盈駿則是球隊進攻發動機，而且在關鍵時刻總能打進穩定軍心的一球，此役對約旦他在決勝時期的罰球也讓人放心，目前暫居大會助攻王和抄截王。

陳盈駿今年29歲，劉錚31歲，都還處於顛峰，而林庭謙則僅22歲，三人若無意外未來都是國家隊主力。如何以他們和歸化球員阿提諾為核心，透過長期有延續性的培訓打造適合陣容，並持續提升球隊的化學效應，應該是未來中華隊內部團隊應努力的方向。

雖然最終未能在亞洲盃打進8強，但中華隊這4戰碰上巴林、韓國、中國大陸和約旦，全都不是好惹之輩，且賽前戰力排名都優於我國。而台灣球員除了對韓國一戰提早失去競爭力之外，另外3場打得都有來有回，該給予一些掌聲。

對約旦的這場比賽，中華隊其他球員其實打得可圈可點，周伯勳、黃聰翰、陳冠全、李愷諺都有所貢獻，但球隊若要挑戰四強，實在需要本土聯賽球員在每場比賽穩定提供更多的表現。

未來要在國際賽場上更進一步，中華男籃不能只靠CBA球員，本土聯賽的眾將也要有所發揮。而要做到這一點，唯有繼續提升兩職籃聯盟的規格，在賽事整體強度和營運上都做得更好，才能有所期待。

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