籃球／「CBA三俠」場均轟49分　本土聯賽也得迎頭趕上

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三人位置互補，風格迴異、各有千秋，也分別在不同的比賽打出代表作，小將林庭謙射術精湛，對中國一戰砍下30分，技驚四座；劉錚對巴林拿到29分，攻防一體，率隊搶下小組賽的重要一勝；而陳盈駿則是球隊進攻發動機，而且在關鍵時刻總能打進穩定軍心的一球，此役對約旦他在決勝時期的罰球也讓人放心，目前暫居大會助攻王和抄截王。
陳盈駿今年29歲，劉錚31歲，都還處於顛峰，而林庭謙則僅22歲，三人若無意外未來都是國家隊主力。如何以他們和歸化球員阿提諾為核心，透過長期有延續性的培訓打造適合陣容，並持續提升球隊的化學效應，應該是未來中華隊內部團隊應努力的方向。
雖然最終未能在亞洲盃打進8強，但中華隊這4戰碰上巴林、韓國、中國大陸和約旦，全都不是好惹之輩，且賽前戰力排名都優於我國。而台灣球員除了對韓國一戰提早失去競爭力之外，另外3場打得都有來有回，該給予一些掌聲。
對約旦的這場比賽，中華隊其他球員其實打得可圈可點，周伯勳、黃聰翰、陳冠全、李愷諺都有所貢獻，但球隊若要挑戰四強，實在需要本土聯賽球員在每場比賽穩定提供更多的表現。
未來要在國際賽場上更進一步，中華男籃不能只靠CBA球員，本土聯賽的眾將也要有所發揮。而要做到這一點，唯有繼續提升兩職籃聯盟的規格，在賽事整體強度和營運上都做得更好，才能有所期待。