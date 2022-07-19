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大稻埕煙火節7/30登場　晶華開「總統套房」直擊百萬煙火

▲晶華將開放位在19樓的「總統套房」，讓專案房客透過兩層樓高的全景落地窗，完美直擊百萬煙火。（圖／業者提供）
▲晶華將開放位在19樓的「總統套房」，讓專案房客透過兩層樓高的全景落地窗，完美直擊百萬煙火。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-19 10:42:192022-07-19 10:59:59

全台最具代表性的情人節活動「大稻埕情人節」，將於7月30日下午4時至晚間9時在延平河濱公園登場。現場集結胖卡美食、文創市集、「愛，守候」打卡裝置物，讓民眾在下午就可提早來逛逛。晚上8時10分將施放長達8分鐘煙火秀，今年引進在日本花火大會上引發話題的「變色花柱」，更首度嘗試「水上爆破」煙火橋段。台北晶華酒店今年更首次開放位於19樓的總統套房，讓房客透過兩層樓高的落地窗景，直擊百萬璀璨煙火秀。

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「大稻埕情人煙火秀」將於下周日（7/30）登場，樓高21層的台北晶華酒店擁有觀賞煙火秀的地利優勢，7月30日當晚推出「煙火派對」、「煙火包廂」、「煙火套房」、「煙火秘境」4款住房專案7780元起，讓房客可以從頂樓露天泳池畔、星空包廂內、或是高樓層景觀套房中欣賞煙火展演，今年更首次開放位於19樓的總統套房，邀請專案房客透過兩層樓高的落地窗景，直擊大稻埕河畔一年一度的煙火秀。

▲「煙火套房」方案可入住名人套房，在房內品嘗雙人饗宴，並以大片落地窗外的煙火秀作為背景。（圖／晶華提供）
▲「煙火套房」方案可入住名人套房，在房內品嘗雙人饗宴，並以大片落地窗外的煙火秀作為背景。（圖／晶華提供）
晶華酒店表示，「煙火秘境」專案就是位於19樓、正面面對大稻埕碼頭的「總統套房」，選擇「煙火秘境」專案的房客會入住大班行政樓層，可在晚間前往挑高五公尺的總套客廳，透過全景落地窗直擊燦爛花火。另一款「煙火套房」頂級版方案則是提供入住名人套房的房客，在房內品嘗「美國帶骨菲力牛排」星級雙人饗宴，並以身旁大片落地窗外的煙火秀作為背景。

選擇「煙火派對」專案的房客入住精緻客房，可參加頂樓泳池畔的煙火派對；選擇「煙火包廂」的房客同樣入住精緻套房，可於泳池畔旁的專屬「星空包廂」，享用現切起司冷肉拼盤、搭配玫瑰凍頂烏龍香檳茶，愜意飽覽百萬煙火美景。頂樓池畔的「星空電影院」當晚也會加映「深夜情人場」電影。

▲位於頂樓池畔的「星空電影院」當晚會加映深夜情人場電影。（圖／晶華提供）
▲位於頂樓池畔的「星空電影院」當晚會加映深夜情人場電影。（圖／晶華提供）
台北凱達大飯店也在7月30日限量推出「璀璨食光」一泊二食住房專案，每房5988元起，在高樓層房間內不用人擠人，舒服吹著冷氣，躺在床上就能將「2022大稻埕七夕情人節煙火秀」盡收眼底。

▲台北凱達大飯店7月30日限定推出「璀璨食光」一泊二食住房專案，每房5988元起。
▲台北凱達大飯店7月30日限定推出「璀璨食光」一泊二食住房專案，每房5988元起。（圖／業者提供）

討好情人與親人！凱達一泊二食　加碼爽看大稻埕七夕煙火

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