COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／相信17勇士可戰勝01湖人　Curry：因為3分大於2分

▲Stephen Curry率領球隊奪冠，並拿下FMVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry率領球隊奪冠，並拿下FMVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-19 11:46:00

「關公戰秦瓊」一直都是體育迷們所津津樂道的話題。而在NBA，關於史上最佳球隊的討論也是永不過時。今(19)日當有媒體問Stephen Curry認為2017年金州勇士能否擊敗2001年的洛杉磯湖人時，這位史上最佳射手給出了自己心中的答案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Curry率領勇士奪得2021-22賽季總冠軍，之後他將主辦2022年 ESPYs(年度卓越體育表現獎)，成為自2007年LeBron James以來首位主持該頒獎典禮的NBA球員。他表示自己有些小緊張，也會和好友Drake請教主持的小技巧。

而在接受Complex記者Zion Olojde訪問時，Curry被問到了上述的問題，他首先表示不太喜歡這一類的排名，不過若一定要給出答案，那自己相信17勇能戰勝01湖。

「如果真的能在另一個平行時空中比賽，我們對上2001年的湖人隊，我當然覺得我們能贏。」Curry如此說道，「我不知道誰能防守Shaq(Shaquilie O'Neal)；但我也不知道誰可以防守我和Klay(Thompson)。我們可以接受這樣的結果，因為3分大於2分。」

談及這種關於球員或球隊的排名，Curry表示很難做到公正，也不相信有一份毫無爭議的名單，與其排史上最強的十個人，他自己比較相信這樣的方式：「有一名單上的球員都是聯盟各隊想要的人，並且有一份可以影響勝利且長期穩定的到這一點的球員名單。當你處在其中，無論是現役還是史上，你就得到了同行的尊重，這才是我們想要進行的對話。每個人的名單都是不同的，這就是它的魅力所在。」

談到自己今年自己在防守端得到的肯定，Curry謙遜的表示，「我就是盡力做好場上的防守工作，不讓自己被認為是球隊最弱的環節，一切都是靠努力、球商和對比賽的理解來做道。但你還是不能將我與純防守型的球員進行比較，我永遠沒辦法達到那個水平，但我會盡量在在球場的另一端打出全面的表現。在這方面我取得了巨大的進步，也幫助我們贏得了勝利。」

NBA／不執著於交易球星　沃神爆湖人開始關注3名角色球員

NBA／尼克在「下大棋」？若達成此條件可能會交易來威少

NBA／只有兩個首輪籤不夠　美媒爆熱火難吸引籃網交易KD

籃球／「CBA三俠」場均轟49分　本土聯賽也得迎頭趕上

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀