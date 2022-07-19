NBA／相信17勇士可戰勝01湖人　Curry：因為3分大於2分

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而在接受Complex記者Zion Olojde訪問時，Curry被問到了上述的問題，他首先表示不太喜歡這一類的排名，不過若一定要給出答案，那自己相信17勇能戰勝01湖。
「如果真的能在另一個平行時空中比賽，我們對上2001年的湖人隊，我當然覺得我們能贏。」Curry如此說道，「我不知道誰能防守Shaq(Shaquilie O'Neal)；但我也不知道誰可以防守我和Klay(Thompson)。我們可以接受這樣的結果，因為3分大於2分。」
談及這種關於球員或球隊的排名，Curry表示很難做到公正，也不相信有一份毫無爭議的名單，與其排史上最強的十個人，他自己比較相信這樣的方式：「有一名單上的球員都是聯盟各隊想要的人，並且有一份可以影響勝利且長期穩定的到這一點的球員名單。當你處在其中，無論是現役還是史上，你就得到了同行的尊重，這才是我們想要進行的對話。每個人的名單都是不同的，這就是它的魅力所在。」
談到自己今年自己在防守端得到的肯定，Curry謙遜的表示，「我就是盡力做好場上的防守工作，不讓自己被認為是球隊最弱的環節，一切都是靠努力、球商和對比賽的理解來做道。但你還是不能將我與純防守型的球員進行比較，我永遠沒辦法達到那個水平，但我會盡量在在球場的另一端打出全面的表現。在這方面我取得了巨大的進步，也幫助我們贏得了勝利。」