陳佩琪臉書貼文又引戰火 柯文哲：年紀越大修養要越好
台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，歷經近四個月未在個人的粉絲專頁發文，昨（18）日晚間睽違已久再度發文，就將矛頭對準民進黨台北市長參選人陳時中，以及媒體人周玉蔻，直指兩人在廣播節目中對她含沙射影，甚至爆料陳時中能夠當上衛福部長與防疫指揮官，是因為號召了200名牙醫入黨，久違貼文也引發社會各界議論。對此柯文哲被問及該議題時，也僅表示自己若表達「希望陳佩琪不要寫臉書」，通常效力只有兩週；不過柯文哲也意有所指表示「年紀越大，修養要越好」。
柯文哲在受訪時表示，陳佩琪雖然是他的太太，但畢竟還是醫生是專業人士，結婚30年以來，一直都把她視為一個具有主體性的婦女。「坦白講，你要問我的話，我也不喜歡她去寫臉書，但我也不會去管她。」柯文哲說，自己僅會去跟她說「能不能拜託妳不要寫」，但通常效力只有兩週，「不過這次已經四個月了，已經很謝謝了。」
柯文哲直言，即使是太太也不是先生的附屬品，即使他當到台北市長，陳佩琪也還是個獨立個體，所以她要寫什麼，也只能拜託她少寫一點。「選舉不免有一些口水戰，政治上就是要慢慢學會有時候要一笑置之。」柯文哲似乎意有所指表示，不需要每件事去介意，「年紀越大修養要越好，我們還是會努力進步改進。」