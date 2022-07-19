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給台灣防衛建言！美前防長：增國防預算、役期延長至一年

▲美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率團訪台，呼籲台灣增加國防預算。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.19）
▲美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率團訪台，呼籲台灣增加國防預算。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.19）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-19 17:28:322022-07-19 17:29:05

俄羅斯不顧國際反對入侵烏克蘭，國際社會也同樣關注中國對台軍事威脅，美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）今（19）日表示，台灣應該增強國防預算、延長義務役役期，建議男女都服役一年，向國際社會展示自我防衛的決心。

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美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團由美國前國防部長艾斯培率團，義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）一行3人，於18日至21日訪問台灣，今日下午於外交部舉辦訪問團記者會。

媒體詢問對台灣國防有何建言，艾斯培指出，台灣應該增加國防預算，強化不對稱作戰戰略，例如向美國購買刺針防空飛彈、海馬士多管火箭發射器(HIMARS)等，義務役役期也應該延長至一年，同時加強後備軍人動員能力。

艾斯培表示，台灣應有健全的武器裝備就能嚇阻中國入侵，向國際社會傳遞出積極防禦的態度，美國與盟國也會對防衛台灣更有信心。他強調，台灣提升軍力不會增加與中國發生戰爭的危險，因為要和平就要有武裝力量，透過增強軍力為各種狀況做準備，反而會讓台灣更加安全，他支持美國對台軍售，根據《台灣關係法》美國有義務提供台灣防衛性武器。

針對是否該維持「戰略模糊」政策，艾斯培認為美對台政策應朝「戰略清晰」考量，過去美方擔心不維持戰略模糊，台灣的領導人會挑釁中國，但實際上台灣方面很少去挑釁中國。

針對國防預算應該增加多少？艾斯培表示，無法馬上丟出隨機數字，因為國防預算牽涉到武器系統、需要建構的防衛能力，在政治上台灣必須向國際社會釋出積極自我防衛的訊號。艾斯培提出兩個國家的國防預算供參考，美國國防預算佔GDP的3.2%，台灣至少要跟美國看齊，與台灣安全處境相似的以色列國防預算佔GDP的5%，台灣應該對此儘快下定決心。

艾斯培認為，依據俄烏戰爭經驗，台灣若發生戰爭，男女老幼都難以倖免，因此依據美國的思考脈絡，台灣成年男性與女性應該都至少服役一年。他強調，「國防雖然很昂貴，但是戰敗的代價更高！」不要嫌棄增加國防預算付出的代價。

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