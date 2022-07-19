網球／合作德國教練成績大躍進　曾俊欣目標年底前進前70

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曾俊欣目前世界排名正快速攀升，現在已經來到了86名，他坦言對此很興奮，「因為去年一直卡在280多，沒有什麼突破，年底時有和一個德國教練合作，之後無論是在底線抽球能力，還是打法上都變得更有自信，連續拿到3個挑戰賽冠軍，排名也慢慢往上升，因此有機會能參加四大滿貫賽的會內賽。」
曾俊欣口中的德國教練是Benjamin Ebrahimzadah，兩人在青少年時期就合作過，後來因故沒有持續下去，這次再續前緣，曾俊欣認為對方幫助自己在這個階段突破很大。
「Beny真的是很好的教練，因為他特別了解我，教球的過程是我喜歡的模式。」曾俊欣說，「他帶給我最大的幫助是讓我更了解自己的優缺點，他會給我一個很明確的目標，非常簡單且明確，不會讓我感覺到很模糊，而是非常清楚現在是哪裡在進步、哪些地方可以更加強。」
除了Ebrahimzadah之外，曾俊欣表示自己團隊中還有一個心理教練，同樣對自己的職業成績的提升幫助非常大，「因為打到這個階段，每個選手的技術都不會落差太大，最重要的就是誰能在關鍵時刻克服心理那一關，去拿下比賽。」
曾俊欣表示目前自己就是一步一腳印，希望未來可以不斷進步，在年底前達到世界排名70的目標。「賽事上以紅土設定比較多，接下來美網要準備硬地，之後就會繼續準備紅土賽事。」