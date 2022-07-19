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排球／暑假是重建的契機　豐原高商男排為下季儲備能量

▲登峰造極青年排球邀請賽。（圖／大會提供）
▲登峰造極青年排球邀請賽。（圖／大會提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-19 18:26:30

豐原高商男排隊3月勇奪110學年HVL冠軍，6月又代表台灣前往巴西，榮獲世界中學生排球錦標賽亞軍。豐原高商教練吳冠杰表示，每年暑假其實都是重建的契機，感謝登峰造極青年排球邀請賽的主辦單位，讓選手有機會磨練，累積實戰經驗，為下季儲備能量。

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登峰造極青年排球邀請賽7月18日至23日在臺北體育館進行，男生組豐原高商今天以18比25、26比24、16比25、15比25，輸給華僑高中。

「因為我們剛去世界中學生（比賽）回來，然後我們也利用這個賽事，把可能沒有機會報到世界中學生（比賽）的選手，然後讓他們在這個比賽磨練。」吳冠杰指出，新的學年只剩下3位有上季聯賽的經驗，每年暑假都是重建的契機，希望新的年度有新的選手頂上來，畢竟他們那麼努力爭取先發地位，期盼他們可以越來越進步。

對於下一季的展望，吳冠杰說，還是一步一步來，透過全國的各大盃賽，以賽代訓，從比賽中找出缺點再磨練，「如果真的有爭冠機會的話，我們是不會放過的。」

登峰造極青年排球邀請賽由中華文化教育暨體育交流促進會、中華民國排球協會、菁華工業股份有限公司、企排鯨華女排、臺北市政府體育局、舞動陽光有限公司共同舉辦。

本次參賽隊伍為高中排球聯賽（HVL）男子組前8強、女子組前6強。男子組有豐原高商、內湖高工、明德高中、頭城家商、內湖高中、麥寮高中、華僑高中、福誠高中。女子組有，中山工商、內湖高中、東山高中、南湖高中、鶯歌工商、華僑高中。


活動賽程詳細資訊與免費索取門票請點閱:

https://www.accupass.com/event/2205120803301968395877

7/23 (六) 14:00 表演賽 (臺北鯨華 vs 全明星)

Day 1比賽成績：

G6 東山高中 vs 鶯歌工商 2－3 (高中女子組)

Day 2比賽成績：

G7 中山工商 vs 內湖高中 2－3 (高中女子組)

G8 鶯歌工商 vs 南湖高中 3－1 (高中女子組)

G9 華僑高中 vs 豐原高商 3－1 (高中男子組)

G10 內湖高中 vs 明德高中 3－0 (高中男子組)

G11 內湖高工 vs 福誠高中 (高中男子組)

G12 麥寮高中 vs 頭城家商 (高中男子組)

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