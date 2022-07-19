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籃球／感謝為國出征的全體球員　籃協：應以掌聲代替苛責

▲中華男籃。（圖／取自FIBA）
▲中華男籃。（圖／取自FIBA）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-19 18:42:42

隨著今年度中華男籃隊賽程隨著亞洲盃無緣八強告一段落，3X3世界盃男籃、亞洲盃男女籃賽事也圓滿結束，中華籃協今(19)日發出聲明，特別感謝今年在疫情期間仍願意為國效力的教練與球員們，向他們致上最深的謝意。

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「受到國內外疫情嚴峻的影響，導致本會在國家隊徵召上遭遇到許多阻礙，也因為這層因素，澳洲墨爾本的世界盃資格賽第三階段與印尼亞洲盃男籃賽，即使比賽時間接近，卻因我國入境隔離因素必須兵分二路參賽，而國內自四月底起COVID-19疫情大幅肆虐，確診人數激增，在此時間點下，仍有這麼多位教練團、職員、球員願意挺身而出代表中華隊出征國際賽事，不畏染疫風險順利完成每一場比賽，本會給予最大的肯定與感謝。」籃協該聲明內文如此寫道。

雖然本屆亞洲盃男籃在16進8資格賽，中華隊慘遭約旦絕殺，無緣更進一步，不過球員們的拚盡全力，在所屬聯盟球季結束後，仍願意犧牲假期加入中華隊訓練，為國家爭取成績的精神，絕對值得嘉許。

「比賽結果雖然不盡人意，但是球員們展現出來的拚戰精神，絕對是有目共睹。」另外，籃協也呼籲所有支持中華隊的球迷，教練與選手們這段期間為國家的付出與辛勞，應該以掌聲代替苛責，以鼓勵取代批評，希望大家能夠團結一心為中華隊加油打氣，迎接明年度的杭州亞運與緊接而來的各項國際賽事。

接下來在今年度仍有U18男、女籃亞洲盃，以及3X3的分齡賽事，喜愛籃球的球迷也可繼續為國家隊選手們加油打氣。

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