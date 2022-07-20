NBA／威少和球隊矛盾很深　湖人仍然希望能交易他

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ESPN記者Dave McMenamin在節目中表示，過去一個月裡，湖人已經就以Westbrook為主體的交易和許多球隊進行討論，現在的問題是沒有進展，但不代表球隊不想送走他。
而究竟是什麼時候開始，湖人和Westbrook之間出現不可調和的矛盾呢？McMenamin表示在上賽季的賽季總結時，當媒體問威少從LeBron James及Anthony Davis那是否有得到支持時，這位明星控衛給出了否定的答案。
「那時開始Russ採取了一種背離LeBron和AD的立場，而這兩個人為湖人帶來了相隔10年的首冠。所以，這就是問題的開端。」在今年夏季聯賽期間，Westbrook和James曾同場看球，但兩人在現場零交流，也沒有致意和互動，氣氛尷尬。
McMenamin表示，就算湖人新任主帥Darvin Ham和Westbrook似乎有可能搭建不錯的關係，但他也不可能說服對方接受替補角色。上一任教頭Frank Vogel最不願意做的就是這一點。
「根據我的消息源透露，Vogel認為如果他讓Russ替補出場，他就會徹底失去對他的控制。所以他從未那麼做過——除了大概有4場比賽在最後時刻讓他坐了板凳，因為當時場上的陣容表現足夠好，他不想破壞當時的化學效應——但他認為，如果徹底讓他坐板凳，那他就會失去Russ。」McMenamin如此說道。
Vogel並沒有等到LeBron和AD恢復健康，也沒有太多機會嘗試三人完全合體的陣容。McMenamin表示自己不認為新帥面對的問題會有什麼不同，因為Ham渴望讓湖人恢復強硬防守，也希望有努力打球的球員，而威少是否接受這些要打上問號。