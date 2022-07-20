肯德基「5塊雞桶」回歸！1塊50元有找　4組密碼優惠快收

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這次神救援荷包優惠，主打回歸的「5塊雞桶」，餐點包括：咔啦脆雞 x 5＋百事可樂(小) x 2，超值優惠價只要249元。換算下來，一塊咔拉脆雞竟然50元有找，可樂還等於免費。
「40210」揪團吃雞省最多
咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3，特價只要349元，現省193元。這組讓網友大讚「一定要炸雞配蛋塔」，可以吃到咔啦脆雞，搭配必吃原味蛋撻的經典美味，懂吃才選。
「40355」一起享用一起省
兩個人想要簡單吃必推的雙人套餐，咔啦雞腿堡 x 2＋香酥脆薯(小) x 1＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(小) x 2，超值優惠價只要229元，現省150元。
「40346」鬥陣享受超值大餐
最澎湃的經典美味大集合！咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊 x 1＋香酥脆薯(小) x 2＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(小) x 2，特價只要319元，現省168元。
頂呱呱慶祝48歲週年，推出2款限定復刻套餐，連同隱藏版超人氣「經典泡菜」一起回歸。7、8月同時加碼暑假限定優惠，包括原味／辣味炸雞、呱呱包、雞脖子、甜甜包、紅茶雪泥等超人氣商品，通通只要銅板價48元。四款99元點心組套餐，炸雞＋地瓜薯條＋飲品、雞塊＋呱呱包＋飲品等組合也只要百元有找。
麥當勞7/20開賣《寶可夢Pokémon》全新聯名系列，除了購買任何套餐，加價購399元就可把超可愛的「皮卡丘置物盒」帶回家，神級「香蕉巧克力風味雙餡派」換上全新伊布造型，期間限定一起暴動回歸啦。
達美樂7/18～7/24限時7天，無預警推出Mega Week神秘簡訊特殊優惠，大小披薩「外送買ㄧ送ㄧ」！沒收到簡訊沒關係，快從「搶購傳送門」開吃。