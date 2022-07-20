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肯德基「5塊雞桶」回歸！1塊50元有找　4組密碼優惠快收

▲肯德基暑假「五塊雞桶」回歸，搭配兩杯可樂，一塊咔拉脆雞竟然50元有找；4組「密碼優惠」一起放送，包括咔拉雞腿堡、蛋撻都能爽爽吃，外帶、內用全吃得到。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基暑假「五塊雞桶」回歸，搭配兩杯可樂，一塊咔拉脆雞竟然50元有找；4組「密碼優惠」一起放送，包括咔拉雞腿堡、蛋撻都能爽爽吃，外帶、內用全吃得到。（圖／翻攝自肯德基FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-20 17:07:29

肯德基暑假推出神優惠，人氣「五塊雞桶」回歸搭配兩杯可樂，一塊咔拉脆雞竟然50元有找；《NOWnews今日新聞》一起放送4組「密碼優惠」給大家，包括咔拉雞腿堡、蛋撻都能爽爽吃，上官網輸入優惠碼預訂外帶、或門市喊聲內用全吃得到。

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「40284」五塊雞桶折扣

這次神救援荷包優惠，主打回歸的「5塊雞桶」，餐點包括：咔啦脆雞 x 5＋百事可樂(小) x 2，超值優惠價只要249元。換算下來，一塊咔拉脆雞竟然50元有找，可樂還等於免費。

「40210」揪團吃雞省最多

咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3，特價只要349元，現省193元。這組讓網友大讚「一定要炸雞配蛋塔」，可以吃到咔啦脆雞，搭配必吃原味蛋撻的經典美味，懂吃才選。

▲密碼優惠「40210」。（圖／翻攝自KFC FB）
▲密碼優惠「40210」。（圖／翻攝自KFC FB）
「40355」一起享用一起省

兩個人想要簡單吃必推的雙人套餐，咔啦雞腿堡 x 2＋香酥脆薯(小) x 1＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(小) x 2，超值優惠價只要229元，現省150元。

「40346」鬥陣享受超值大餐

最澎湃的經典美味大集合！咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊 x 1＋香酥脆薯(小) x 2＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(小) x 2，特價只要319元，現省168元。

▲密碼優惠「40346」。（圖／翻攝自KFC FB）
▲密碼優惠「40346」。（圖／翻攝自KFC FB）
頂呱呱慶祝48歲週年，推出2款限定復刻套餐，連同隱藏版超人氣「經典泡菜」一起回歸。7、8月同時加碼暑假限定優惠，包括原味／辣味炸雞、呱呱包、雞脖子、甜甜包、紅茶雪泥等超人氣商品，通通只要銅板價48元。四款99元點心組套餐，炸雞＋地瓜薯條＋飲品、雞塊＋呱呱包＋飲品等組合也只要百元有找。

▲麥當勞今日起推出皮卡丘置物盒、伊布包裝的雙餡派，以及寶可夢主題包裝的分享盒。（圖／業者提供）
▲麥當勞今日起推出皮卡丘置物盒、伊布包裝的雙餡派，以及寶可夢主題包裝的分享盒。（圖／台灣麥當勞提供）
麥當勞7/20開賣《寶可夢Pokémon》全新聯名系列，除了購買任何套餐，加價購399元就可把超可愛的「皮卡丘置物盒」帶回家，神級「香蕉巧克力風味雙餡派」換上全新伊布造型，期間限定一起暴動回歸啦。

達美樂7/18～7/24限時7天，無預警推出Mega Week神秘簡訊特殊優惠，大小披薩「外送買ㄧ送ㄧ」！沒收到簡訊沒關係，快從「搶購傳送門」開吃。

▲達美樂今年3月快閃推出「外帶小披薩99元」，嚇壞眾人，這次再度快閃7天回歸。圖為9吋小披薩「經典四喜」口味。（圖／記者黃韻文攝）
▲達美樂限時7天神秘簡訊特殊優惠，大小披薩「外送買ㄧ送ㄧ」。（圖／記者黃韻文攝）

頂呱呱48歲慶生！復古套餐回歸　呱呱包、炸雞銅板價48元

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不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

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