頂呱呱48歲慶生！復古套餐回歸　呱呱包、炸雞銅板價48元

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售超過5,000萬條的地瓜薯條、還有小孩們最愛外酥内軟的甜甜包；大食怪們則不能錯過經典復列2號「復古全餐」，除了包括以上餐點，再爆量放入當家人氣商品呱呱包、經典原味對翅。
全新復古套餐都裝入限量復刻最初版本包材的限定包裝派對中，同時搭配手工醃製的隱藏版超人氣「經典泡菜」，每日限量供應的酸甜泡菜，由小黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔為大家去油解膩，夏天吃炸雞也能超爽口。
7、8月暑假更加碼限定48元單品、99元點心組優惠。即日起至8/26，至頂呱呱全台門市出示「走過48個年頭 只想陪伴你長長99」電子優惠券，即可享有每周指定單品48元優惠，包括原味／辣味炸雞、呱呱包、雞脖子、甜甜包、紅茶雪泥等超人氣商品，通通只要銅板價48元。四款99元點心組套餐，炸雞＋地瓜薯條＋飲品、雞塊＋呱呱包＋飲品等組合也只要百元有找。
生日慶最後三天7/29～7/31，加碼再推出門市到店消費全品項88折、Uber Eats外送平台整單95折優惠。且這三天至門市購買復古系列套餐，再加贈2022會員卡乙張，（憑會員卡消費，可享單品9折及其他眾多優惠好康，每店限量50張）。
達美樂無預警推出Mega Week神秘簡訊特殊優惠，大小披薩「外送買ㄧ送ㄧ」7/18～7/24限時7天！沒收到簡訊快從「搶購傳送門」開吃。麥當勞7/20開賣《寶可夢Pokémon》全新聯名系列，除了購買任何套餐，加價購399元就可把整隻「皮卡丘置物盒」帶回家，神級「香蕉巧克力風味雙餡派」換上全新伊布造型，期間限定一起暴動回歸啦。