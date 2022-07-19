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頂呱呱48歲慶生！復古套餐回歸　呱呱包、炸雞銅板價48元

▲頂呱呱48歲慶生！帶大家探索美味起點1974年，推出2款限定復刻套餐，搭配隱藏版超人氣「經典泡菜」回歸。7、8月加碼暑假限定優惠，呱呱包、炸雞共7品項只要銅板價48元；4組99元點心組。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂呱呱48歲慶生！帶大家探索美味起點1974年，推出2款限定復刻套餐，搭配隱藏版超人氣「經典泡菜」回歸。7、8月加碼暑假限定優惠，呱呱包、炸雞共7品項只要銅板價48元；4組99元點心組。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-07-19 10:52:47

頂呱呱今年48歲盛大慶生，帶大家探索1974年的美味起點，推出2款限定復刻套餐，連同隱藏版超人氣「經典泡菜」一起回歸。7、8月同時加碼暑假限定優惠，包括呱呱包、炸雞共7品項只要銅板價48元；4組99元點心組套餐通通划算吃起來。

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頂呱呱迎接48週年生日慶，自7/20～7/31，推出2款限定復刻版本套餐，經典復刻1號「復古A餐」含創業即開賣的經典原味雞塊、每年銷
售超過5,000萬條的地瓜薯條、還有小孩們最愛外酥内軟的甜甜包；大食怪們則不能錯過經典復列2號「復古全餐」，除了包括以上餐點，再爆量放入當家人氣商品呱呱包、經典原味對翅。

▲「復古A餐」包括：經典原味雞塊3塊＋地瓜薯條1份＋甜甜包2 入＋經典泡菜1份。門市價159元；外送平台價207元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「復古A餐」包括：經典原味雞塊3塊＋地瓜薯條1份＋甜甜包2 入＋經典泡菜1份。門市價159元；外送平台價207元。（圖／記者蕭涵云攝）
全新復古套餐都裝入限量復刻最初版本包材的限定包裝派對中，同時搭配手工醃製的隱藏版超人氣「經典泡菜」，每日限量供應的酸甜泡菜，由小黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔為大家去油解膩，夏天吃炸雞也能超爽口。

▲「復古全餐」包括：經典原味雞塊2塊＋經典原味對翅1組＋呱呱包1顆＋地瓜薯條1份＋甜甜包1入。門市價189元；外送平台價246元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「復古全餐」包括：經典原味雞塊2塊＋經典原味對翅1組＋呱呱包1顆＋地瓜薯條1份＋甜甜包1入。門市價189元；外送平台價246元。（圖／記者蕭涵云攝）
7、8月暑假更加碼限定48元單品、99元點心組優惠。即日起至8/26，至頂呱呱全台門市出示「走過48個年頭 只想陪伴你長長99」電子優惠券，即可享有每周指定單品48元優惠，包括原味／辣味炸雞、呱呱包、雞脖子、甜甜包、紅茶雪泥等超人氣商品，通通只要銅板價48元。四款99元點心組套餐，炸雞＋地瓜薯條＋飲品、雞塊＋呱呱包＋飲品等組合也只要百元有找。

生日慶最後三天7/29～7/31，加碼再推出門市到店消費全品項88折、Uber Eats外送平台整單95折優惠。且這三天至門市購買復古系列套餐，再加贈2022會員卡乙張，（憑會員卡消費，可享單品9折及其他眾多優惠好康，每店限量50張）。

▲「走過48個年頭 只想陪伴你長長99」電子優惠券。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲「走過48個年頭 只想陪伴你長長99」電子優惠券。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
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