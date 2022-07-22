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環太軍演少了台灣！26國秀戰力　國防院：台灣應爭取參加

▲2022環太軍演，F/A-18F超級大黃蜂戰機降落林肯號航艦。(圖／RIMPAC官方臉書)
▲2022環太軍演，F/A-18F超級大黃蜂戰機降落林肯號航艦。(圖／RIMPAC官方臉書)

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-22 09:30:00

為期37天的第28屆環太平洋聯合軍事演習（Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC），6月29日於夏威夷珍珠港希肯聯合基地展開。2022環太軍演有26個國家以實兵或觀察員身分參加，國防智庫國防安全研究院指出，環太軍演操演課目涵蓋全面，將成為各國兵力展示的舞台。

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國防院最新一期「國防安全雙周報」，由國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓所寫「2022環太軍演的特色」一文分析指出，2022環太軍演操演課目涵蓋水面、水下、空中、太空和網路，主要區分為兩棲、水面、防空、水雷、潛艦、制空、太空和網路、非戰爭軍事行動以及實彈射擊等九大類型。

文章指出，美國身為環太系列軍演的主辦國，派出演習的兵力一向最為龐大，出動水面艦艇17艘（包含一艘無人軍艦）、潛艦3艘和130餘架各型飛機，其中林肯號航艦打擊支隊（Abraham Lincoln Carrier Strike Group）和朱瓦特級（Zumwalt class）驅逐艦蒙索爾號（USS Michael Monsoor, DDG 1001）最具看點。

文章分析指出，各國參演軍艦普遍具有大、小、新、老和現代感等特色；大象徵具備大規模兵力投射的能力；小意味具備純熟的航海能力，排水量雖小也能夠遠渡重洋參演；新顯示具備投資海軍建設和追求海軍現代化的能力；老代表具備艦艇裝備妥善的維護能力；現代感彰顯現代化艦艇設計強調隱形功能以及高超的造艦工藝水準。爾後的環太軍演，各國海軍仍會派遣具象徵意義和功能特色的艦艇參與，大有互別苗頭，輸人不輸陣的意思。

江炘杓指出，美國國會《2022國防授權法案》（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022）雖建議行政部門邀請台灣參加，最終卻未獲邀，可能是受到白宮「避免過分刺激中國」的政治考量影響。但我國面對嚴峻的軍事挑戰，確實需要透過參與國際性聯合操演，以提升國軍遂行聯合作戰的觀念、視野和能力，建立與夥伴聯合軍事行動的適應力。因此，仍值得爭取參加類似環太軍演的國際性軍演。

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