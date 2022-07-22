環太軍演少了台灣！26國秀戰力　國防院：台灣應爭取參加

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文章指出，美國身為環太系列軍演的主辦國，派出演習的兵力一向最為龐大，出動水面艦艇17艘（包含一艘無人軍艦）、潛艦3艘和130餘架各型飛機，其中林肯號航艦打擊支隊（Abraham Lincoln Carrier Strike Group）和朱瓦特級（Zumwalt class）驅逐艦蒙索爾號（USS Michael Monsoor, DDG 1001）最具看點。
文章分析指出，各國參演軍艦普遍具有大、小、新、老和現代感等特色；大象徵具備大規模兵力投射的能力；小意味具備純熟的航海能力，排水量雖小也能夠遠渡重洋參演；新顯示具備投資海軍建設和追求海軍現代化的能力；老代表具備艦艇裝備妥善的維護能力；現代感彰顯現代化艦艇設計強調隱形功能以及高超的造艦工藝水準。爾後的環太軍演，各國海軍仍會派遣具象徵意義和功能特色的艦艇參與，大有互別苗頭，輸人不輸陣的意思。
江炘杓指出，美國國會《2022國防授權法案》（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022）雖建議行政部門邀請台灣參加，最終卻未獲邀，可能是受到白宮「避免過分刺激中國」的政治考量影響。但我國面對嚴峻的軍事挑戰，確實需要透過參與國際性聯合操演，以提升國軍遂行聯合作戰的觀念、視野和能力，建立與夥伴聯合軍事行動的適應力。因此，仍值得爭取參加類似環太軍演的國際性軍演。