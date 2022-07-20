曹竣崵一家愛運動挺公益　盼透過活動讓外界關心罕病家庭

這個夏天，不只要活力時尚還要做公益！720armour(以下簡稱720)運動眼鏡攜手前職棒球星曹竣崵，邀請民眾一起散播愛心，首位捐款至指定單位並出示收據者，將可免費獲得質感與環保兼具的「海洋再生鏡」一副，第二至四位捐款者則各可以獲得親筆簽名帆布袋乙個，環保、公益、時尚一次到位，原來這麼簡單！
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太太傅姿伶外號「三分球美少女」，曾是女籃國手；大兒子曹祐齊克紹箕裘，現為中華職棒味全龍投手；小兒子曹祐寧跟隨媽媽的步伐走上籃球之路，現為HBL傳統強權南山高中的成員。一家人不僅靠運動維繫感情，也經常出外踏青，共度溫馨的家庭時光。無論戶外運動或是休閒出遊，運動太陽眼鏡都是一家四口的最佳良伴。
從事戶外活動的同時，與大自然也產生了一分連結，因此720除了希望帶給消費者舒適愉快的體驗，更長期致力於環境友善，不停研發相關科技與技術，希望產品不僅擁有高品質，還能讓環境變得更美好。經過一年多的研發，720終於突破海廢再生的關鍵技術，使用海廢漁網製成再生鏡架，繼2018發表台灣首副海洋再生鏡作後，今年六月再度推出「Zero & Ocean」。「Zero & Ocean」海洋再生鏡系列共有五款設計，從鏡架到包裝都落實永續設計的概念，外型美觀、鏡架輕量、耐撞擊，保護眼睛、追求潮流的同時，還能為地球盡一分心力。
除了運動保持自身健康以外，環保愛地球也是相當重要，曹竣崵分享自身經驗，光是把垃圾分類、做好「資源回收」這個小動作，就能讓資源更有效再次利用。至於投身公益活動，曹竣崵更是義不容辭，「我覺得一個人做不夠，所以這次全家人會一起發揮影響力。」這次曹竣崵希望拋磚引玉的捐款單位為罕見疾病基金會，他說明，「因為2013年就跟罕病基金會接觸過，參加過好多次活動，覺得他們比較內向，所以希望鼓勵他們能走出戶外，多接觸人群。」曹竣崵回憶當時，罕病的孩子也跟自己的孩子差不多大，所以更有感觸。
隨著下個月父親節即將到來，身為人父的曹竣崵看著罕病家庭特別有感，「我好佩服那些罕爸，他們都很有毅力陪在小孩身邊，真的很辛苦，所以我希望透過更多活動，讓小孩子可以更快樂、更開心，也希望透過這個活動讓大家一起關心、了解他們。」
只要捐款達1,980元新台幣至罕見疾病基金會，張貼收據回覆曹竣崵Facebook臉書活動貼文 https://bit.ly/3RQUJds ，第一位完成者將可免費獲得價值1,980元的「海洋再生鏡」一副，第二至四位則各可以獲得曹竣崵親筆簽名限量帆布袋乙個，其他參加的朋友也可以獲得720購物優惠碼，現在就一起動手做環保、熱血做公益吧！