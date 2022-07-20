曹竣崵一家愛運動挺公益　盼透過活動讓外界關心罕病家庭

這個夏天，不只要活力時尚還要做公益！720armour(以下簡稱720)運動眼鏡攜手前職棒球星曹竣崵，邀請民眾一起散播愛心，首位捐款至指定單位並出示收據者，將可免費獲得質感與環保兼具的「海洋再生鏡」一副，第二至四位捐款者則各可以獲得親筆簽名帆布袋乙個，環保、公益、時尚一次到位，原來這麼簡單！





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