疫後奢華旅遊大成長！Club Med推緊急醫療與安心退費搶客

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美國運通American Express最近調查也顯示，未來熱門目的地會大洗牌，過去遊客最愛的大眾觀光行程會變少，反而有將近63%的旅客，選擇定點漫遊尋求更多在地永續體驗。
因應定點奢旅的需求增加，全球擁有70幾個度假村的Club Med集團，無畏疫情持續拓展腳步，尤其「頂級奢華系列」，已從2020年16間到2022年的19間，以一年三村的規模拓展全球版圖。
面對下半年台灣解封在即，劉育慧表示，「自台灣出發的『頂級奢華系列』訂單更佔總業績36%，相較於2019年成長了21個百分點」，尤以「印度洋海島蜜月的詢問度最高，聚焦在馬爾地夫及塞席爾」，房價詢問度更是過去國人最愛歐洲的5倍。
她透露，自6月中到7/12間收到的訂單，跟上個月相比增加了7倍。旅客行程多集中在今年年底和明年，不過也有經手今天出發去玩的旅客，顯見國人疫後旅遊的踴躍。
主打定點漫遊的Club Med全包式假期，同時掌握「社交安全距離」、「多元戶外水陸活動」、「貼近大自然的永續體驗」，成為熱夯旅遊選擇，業者更超前部署「COVID-19緊急醫療保障」，讓安心假期全面攻頂。
因應疫後時代，為滿足安心旅遊需求，業者亦超前部署將海外旅遊安全升級，即日起至2023年12月31日止， Club Med搶先推出將COVID-19緊急醫療協助，加入海外旅遊保障中。若在出國旅遊住宿Club Med度假村期間，不幸感染COVID-19新冠肺炎，會協助由保險來支付醫療費用包括住院醫療費用、門診醫師診療、COVID-19檢測與相關檢測設備的運輸費用等。
甚至涵蓋旅遊親屬（相關陪同人員）的住宿餐飲費用、兒童陪同、必要時緊急醫療服務轉移等：如遇邊境封城或需隔離之情況，也將提供住房；若因耽誤行程無法返家，將協助安全旅行的新航班等後續保障。
更首創業界「安心全額退費」方案保障旅客權益，於7月31日(含)前，不限目的地預訂食宿行程（不含機票），自出發前15～30天，只要旅客與目的地雙方國家其一尚未解除隔離管制，或是尚未開放旅客以觀光簽入境，將保證取消此行程全額退費並免收取消費。
Klook最新亞太地區旅遊趨勢調查，發現相較於緊湊的行程或冒險體驗，有60%的亞太區旅客偏好輕奢旅行而非背包客行程，每10個人當中就有7個人尋求悠閒輕鬆的「緩慢度假」；更有6成5的台灣旅客表示，期待早上能在豪華舒適的飯店床上醒來，最好還能在慵懶的早餐之後，享受紓緩的SPA按摩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。