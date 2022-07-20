「浪漫台三線藝術季」預定2023！相約詮釋客家浪漫美學

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日一早，客家公共傳播基金會與馮天蔚老師與16組桃園、新竹、苗栗、臺中客庄的客庄社區營造夥伴，齊聚三灣國中，彼此分享自身對社區營造的心得，以及對明年藝術季的想像，過程中大家也十分驚豔彼此的「功夫」原來這麼純熟又厲害，像是苗栗的在地青年謝松志，就展示自己用在地竹材改造的藤編、竹構裝置等，讓大家看了愛不釋手。
客傳會董事長陳邦畛指出，臺灣的社區營造已發展了30多年了，卻沒有發展出像日本瀨戶內海國際藝術季的規模，但2019年在總統蔡英文的浪漫台三線的政策、客委會舉辦浪漫台三線藝術季之後，臺灣客庄社區營造的能量得以被看見，因此，這次我們希望透過「台三線藝術季學校」整合沿線已耕耘很久的客庄社區營造夥伴，集結客庄社區營造的能量，彼此分享自身對客庄的生活美學，交流彼此對藝術季的想像和困境，一起迎接明年世界級的2023浪漫台三線藝術季，也希望透過台三線藝術季學校，能讓社區營造的能量一直延續下去。
客庄美學基地計畫主持人馮天蔚說，透過台三線藝術季學校，希望把台三線沿線的夥伴聚集在一起，重新詮釋客庄的生活美學，馮天蔚舉例，10多年前的客家花布，是當時年輕人熟悉的客家圖案顏色，但演變至今，當初的客家花布還是現今年輕人能接受的客家美學？我們是否能夠重新詮釋客家花布，呈現出隨著時代前進的新客家美學，更期待大家能在2023年浪漫台三線藝術季期間，看見客庄的生活美學！
今日的「第一次交流工作坊」邀請到多位台三線沿線的夥伴彼此分享自身的經驗，像是桃園平鎮里里長黃志杰，分享這8年多大膽嘗試用創意規劃環境及社區的心得；新竹九讚頭的鄭雅純、新竹羅屋書院的羅仕龍分享社區營造心得；新竹花花世界玩布工坊的鄧淑裕，分享年輕人對花布美學的想法；苗栗在地青年裴立農，運用竹材做出樂器、聲音地景裝置；苗栗張榮福，展示收集客庄礦業老物件，像是蘇鐵化石、南邦煤礦，以及運用3D列印做出的礦業模型，結合聲音裝置等；饒維明(苗栗-大坪村辦公室)、李運光(苗栗-大河村辦公室)；黃榮富以客庄一年的植物為主題，帶領社區學童採集蒲葵葉、製作蒲葵扇、採集芒花、製作祈福掃把，連結慈天宮、八伯公；苗栗獅潭藍色小屋的李業興，以生態導覽與桌遊方式，建構出台三線細路（古道）美學；苗栗在地青年謝松志，以藤、竹採集，和學童及青年一起玩竹藤藝術；苗栗在地青年溫心榆，透過聯庄工作室，串連在地能量；臺中大茅埔調查團的吳哲銘，以信仰、生態、四季果鄕串連拉近人與水土的關係；羅玉琴(三灣國中校長)從教育推廣藝術能量；苗栗南江休閒農業區的何恩欉，從木製花器製作，期望接續與戴德泉老師結合客家民俗植物，探討植栽美觀功能之功能，如客家避邪植物；戴德泉老師，於南埔國小推動民俗植物童玩創作，討論傳統客家避邪植物、護身符及掛飾擺件，帶大家採集製作。
另外，還有龍潭佳安社區發展協會，期待延續以前的佳安村村史調查，將區內的十一份文創園區辦理台三線伯公與「石哀」展（石哀是臺灣客家族群稱呼「兒童守護神」的稱謂），同時期待和即將落成的肯納莊園以藝術的方式建立和諧與共同成長；橫山喜市，去年結合地方青年與千里步道協會打造出一系列社區古道及步道，在藝術季學校的部分，打算以陶藝把社區的店家與生態步道串聯起來。
客傳會表示，從今日早上到下午兩點的「台三線藝術季學校」客庄生活美學基地「第一次交流工作坊」，邀集到這麼多的社區夥伴，就是因為大家對自己故鄉的濃厚情感無法割捨，也對這片土地充滿期待，因此希望接下來透過產、官、學一起投入客庄社區的力量，能在2023年浪漫台三線藝術季期間，讓大家看見「客庄美好想像的真實實踐！」