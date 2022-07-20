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反擊李妍慧提告　國民黨批：拚護航、不顧校譽自失身分

▲民進黨發言人李妍慧因林智堅涉嫌中華大學論文抄襲案，今按鈴控告國民黨多人，林家興表示，此舉想轉移焦點，相當荒謬。（圖／資料照片）
▲民進黨發言人李妍慧因林智堅涉嫌中華大學論文抄襲案，今按鈴控告國民黨多人，林家興表示，此舉想轉移焦點，相當荒謬。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-07-20 15:11:41

針對民進黨發言人、中華大學董事長李妍慧今（20）日至地檢署按鈴控告國民黨主席朱立倫等人的舉動，國民黨文傳會副主委林家興回應表示，以提起告訴舉動轉移焦點，是無法釐清林智堅是否涉及論文抄襲的爭議，如果是以中華大學董事長的身份出面，不是更應該要求竹科管理局給出文件、釐清真相？竟然選擇護航有抄襲爭議的民進黨候選人來告發協助維護中華大學校譽的在野黨，實在相當荒謬。

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林家興表示，李妍慧身兼民進黨發言人、在地建商家族代表及中華大學董事長，有時候可能很難搞清楚角色分際及優先順序，但從李妍慧的舉動可以看到，她還是把護航民進黨放在維護中華大學的校譽之前，對比之前中華大學劉校長痛心疾首的發言護校，形成鮮明而諷刺的對比。

林家興指出，李妍慧不只護航抄襲，更是烏龍提告，傷害中華大學校譽及李妍慧本人的問題起源，在於林智堅市長及其指導教授等人無法適當回應外界對於其論文涉及竹科管理局委託報告的相關爭議，如果李妍慧希望維護自己與中華大學的名譽，應該要求竹科管理局盡快找出當年報告合約細節，以及督促中華大學及林智堅市長盡快回覆竹科管理局的發文質疑，卻竟然選擇提告協助釐清事實、維護中華大學校譽的在野黨，實在是啼笑皆非。

林家興強調，當李妍慧公私不分、政治利益與學校清譽優先順序不分，甚至毫不避嫌、親自上網留言為陷入論文抄襲爭議的林智堅「加油」時，她就已經失去立場，甚至讓自己成為整個論文抄襲爭議的一部分，奉勸民進黨如果認真想「顧家鄉，拚未來」，應該妥善約束發言人的言行，別讓「顧利益，拚護航」戳破了精心設計的華麗包裝。

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