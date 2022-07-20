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跨國受刑人移交　法務部已送11人回國

▲法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.20）
▲法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.20）

記者潘千詩／台北報導

2022-07-20 17:19:49

「跨國受刑人移交」是法務部國際及兩岸法律司重點推展的國際合作業務，近年來，我國已遣送7名德籍受刑人、2名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人與1名波蘭籍受刑人返回其母國繼續服刑，另接返2名我國籍受刑人自史瓦帝尼王國返台服刑。

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面對COVID-19在全球肆虐，國兩司今年上半年仍順利完成3名受刑人移交，其中2名係自史瓦帝尼王國接收我國籍受刑人返台服刑、1名遣送英國籍受刑人返回英國服刑，為我國與世界各國司法合作再添成功案例。

調部辦事檢察官戎婕說，有2名台籍人士，在史瓦帝尼運輸犀牛角，結果在當地被法院判處11年，2人求救無門，於2017年向總統府陳情，經層層交辦下來，法務部於2018年間收案，並逐步展開接返計畫。

▲國兩司調部辦事檢察官戎婕。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.20）
▲國兩司調部辦事檢察官戎婕。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.20）
2019年2月27日，法務部與史國締結台史受刑人移交協定，拿到法源依據後，召開2次會議，並多次與外交部、北檢、調查局沙盤推演。

執行期間，雖歷經疫情爆發，全球交通停擺及行政運作受阻等重重考驗，國兩司仍一一克服，持續推進人犯接返作業。終至今年3月11日，由6名調查官遠赴史國，並於17日將2名台籍受刑人順利接返回台，目前在台中分監服刑，並參加監獄作業，習得手工業製作技能，家屬也得以經常前往探望，2人均表示「能回台灣就是好」。

戎婕說，這是第一件從外國接人回台灣，以往都是我們把人送回歐洲，代表我們的司法制度已跟歐美國家的人權、程度、標準達到一樣的水準；對於做錯事的人，政府不放棄任何一位有心向善的人，「自己的小孩自己教」，我們會伸出援手。

此外，1名英籍受刑人2020年10月間透過英國在台辦事處提出申請，審議小組開會決議同意遣送，該受刑人已於今年6月24日上午順利移交英國警官帶返英國入監執行。

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