NOW早報／傳淨值大減「恐下市」？潤泰2公司深夜發布重訊

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南山人壽近期因FED升息造成債券價格下跌，導致其第2季淨值面臨跌破千億元大關，連帶波及持有南山人壽逼近9成的最大股東潤成投控，其中潤泰全及潤泰新分別持有潤成投控各26.62%、25.11%的股份，淨值大受影響。
潤泰全及潤泰新於20日晚間，召開重大訊息說明會，對於媒體之報導，指出針對第2季的淨值數據，目前仍在持續結帳中，強調「待結算完成後，將依規定辦理公告」。潤泰全及潤泰新也提到，近期受到俄烏戰爭、國際通膨等影響，第1季之其他權益，因認列採權益法之關聯企業之金融資產評價後，分別減少529億及500億元，加上美國聯準會5、6月又接續升息，所以可以預期會造成金融資產波動。
潤泰全、潤泰新指出，公司將依法辦理解決目前面臨之問題，提出變更會計政策，重新評估資產價值，市值之增加將提高公司淨值，而此不動產重新評價改善淨值的措施，將提請董事會決議。
今日天氣／真的熱爆！太平洋高壓增強 高溫恐突破38度
中央氣象局今（21）指出，太平洋高壓勢力增強，各地都是晴到多雲、高溫炎熱天氣，僅清晨東南部地區及恆春半島有零星降雨，午後雷陣雨也限縮到山區且更零星。溫度方面，各地高溫都可以來到32至36度，大台北、雲林、南部及東半部局部地區高溫可以到36度以上，尤其花東縱谷更有38度極端高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬、補充水分。
第四劑疫苗接種對象增！放寬至50歲以上成人 開打時間曝
中央流行指揮中心指揮官王必勝（20）日宣布，7月22日起，擴大第四劑接種對象至50歲以上成人，與第三劑間隔需間隔5個月以上，若是確診者，則同樣建議自發病日三個月後再接種，以延長疫苗保護力。
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）日前針對疫苗接種事項召開會議，並宣布自7月1日起，擴大實施4類族群也可接種第四劑疫苗，分別為機場港埠工作人員、居家檢疫工作人員、航空機組員工作人員、機構與社福照護系統工作人員，加上原先的65歲以上長者、長照機構住民、醫事人員、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)共有有8大族群可打，如今再次下修，放寬到50歲以上成人均可接種第四劑。
針對條件修訂，指揮中心發言人莊人祥說，主要是參考美國做法也是在50歲以上，讓民眾施打第二次追加劑，而其他國家事實上有的是60歲或65歲不等，韓國近來也有放寬到50歲的規劃。
大胃王千千遭爆秘婚2年！本人22字苦笑回應了：感溫大家
知名YouTuber千千，（20）日遭媒體爆料已經秘婚兩年，而老公疑似為同居的室友兼攝影師，引起外界關注。對此，千千本人也在IG上回應了，她說「內個…我還沒結婚，一早覺得各種疑惑哈哈哈，感溫大家」。
據了解，千千今被媒體爆料，早在兩年前就已經結婚成為人妻，老公正式同居室友兼攝影師，而且6月底兩人還一同出遊，與其他知名YouTuber聚會吃飯。不過，千千本人早在昨天就飛往媽媽的泰國家鄉遊玩，稍早也在IG限動上PO出照片，親自回應此事「內個…我還沒結婚，一早覺得各種疑惑哈哈哈，感溫大家」，但並未否認有男友的傳聞和關係。
其實，廣受大眾喜愛的千千，就經常被粉絲們質疑，口中的室友就是男朋友，因為在千千的影片當中，就曾被眼尖的網友抓到，窗戶或不鏽鋼鍋蓋等等反射出男生的臉，藉此推測男友就是室友，同時也是攝影師，但面對這些傳言，千千始終都沒有做出任何回應。
「台大五姬」翁滋蔓進《全明星4》 私下通話賀軍翔2小時
運動實境節目《全明星運動會》第四季（20）日舉行開播記者會，由錢薇娟、江宏傑、郭泓志分別帶領藍、紅、黃三隊，從名單中還可以看到好久不見、「台大五姬」之一的翁滋蔓，今年35歲的她，是本季最年長的選手，不過她平時熱愛打網球、高爾夫球，所以體力上還算可以，私下也有新請教前輩賀軍翔。
翁滋蔓表示與弟妹選手們一起參戰，自己比較抱持著嘗試、學習的心態，「我之前看節目就覺得很有趣，一直都很想參加。」透露私下有事先請教賀軍翔，「我們有講了1、2小時的電話，他給了我很多意見、想法，讓我覺得就是要繼續往前衝。」
眼看前幾季很多人受傷，翁滋蔓已有心理準備，笑說本來不怕曬黑，但在錄第一集後就見識到節目的威力，「那時候很趕著練習，所以沒有擦防曬油，我整個曬傷、脫皮，不過還是覺得很好玩、很享受其中。」也不吝於拉下襪子，展現自己的色差。
高鐵站驚見「18禁告示牌」？眾一看臉紅 內行抖真實意義
「臨停接送區」的設計，無論在高鐵站、火車站甚至是學校都能看見，不過你曾想過它的英文是什麼嗎？有民眾近日在高鐵左營站時，意外發現臨停接送區的告示牌旁寫著英文「Kiss and ride」，不少網友看完紛紛直呼「那麼刺激嗎」、「怎麼有點18禁的感覺」，也有內行網友解釋英文命名由來。
一名網友進日前往高鐵左營站，來到臨停接送區時，抬頭一看剛好看見自己平時不會注意的英文名稱，不過上頭卻寫著「Kiss and ride」，若透過英文直譯為「親和騎」，讓原PO不禁讚嘆「原來臨停區的英文是這樣！長知識了」。
短短的貼文一出，立刻引起網友關注，紛紛回應「意思是親完了趕快開走嗎? XD」、「親完就騎？看不懂耶」、「親然後騎，有點怪怪的」、「欸不行，這有點18禁喔，母湯母湯」、「會有這種詞彙，是因為西方人打招呼、道別都是親來親去嗎」、「現在才發現英文是這樣，怎麼來的啊？」
針對「Kiss and ride」的用法，也有內行網友表示「Kiss and ride，很標準的英文用法，學英文要多看電影或影集，不要只會查字典喔」、「澳洲每個學校的接送區也是用這個」、「確實道地正確，有點像kiss good bye那類離別時依依不捨的型態，道別完儘快離開」、「很多東西會有點像歇後語或是譬喻，像是花式滑冰中比賽結束的等分區也Kiss and cry」。
事實上，國外之所以發展出「Kiss and ride」的用法，主要是因為許多人在車站，無論與親人、朋友、情人告別時，總是因為不捨而花費許多時間，進而導致臨停接送區出現塞車、人潮堵塞的狀況，因次為了避免類似場景發生，就以「Kiss and ride」比喻「親完就上路」、「告別完就離開」的意思。（編輯：張嘉哲）