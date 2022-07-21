都市傳說「貓咪定身符」！主子秒乖剪指甲 奴：免打仗了
對很多飼主來說，替貓主子洗澡與剪指甲根本就是一場硬仗，除非遇到天使喵喵，否則經常上演貓咪掙脫的戲碼，最後甚至在奴才身上留下「愛的傷痕」。日前網路上流傳一招「讓貓咪乖乖剪指甲」的特殊妙招，網友看了都笑說：「不用打仗了」。
一名日本網友就在推特上分享一張照片，只見一隻白底虎斑貓正在剪指甲，一名奴才抱著他，另一名則是端起牠的小腳腳努力剪去尖銳的指甲。根據飼主表示，過去每次幫愛貓剪指甲就是一場戰爭，必須用伊麗莎白項圈將貓咪的頭圈住，先生抱著牠，自己以及女兒一邊抓住牠的手腳一邊剪，甚至嘗試過洗衣網卻仍然遭到貓咪抗拒而失敗，因此剪指甲變得困難重重。但某一次看見貓友分享一招讓貓咪「定身」的妙招，就是將一片除塵用的滾輪貼紙放在貓咪的頭上，沒想到竟然成功讓貓咪在沒有任何利誘之下，乖乖不動地任由奴才剪指甲！
雖然看起來似乎很有效，不過推主也強調千萬不要將滾輪貼黏在貓咪的臉上，並且要小心移開，如果貓咪還是很抗拒，就千萬不要勉強。網友看了都紛紛表示：「以後都不用跟主子打仗了」、「真的太神奇了，我馬上來試試」、「貓奴的救星。」、「貓咪一臉無奈」、「這些年我到底都在忙什麼？」、「原來滾輪貼可以封印貓，下次來試看看」，另外也有Youtube帳號「なすねこちゃんねる」分享相關影片，大家一起來看看吧！（編輯：陳珮瑜）