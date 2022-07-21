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國造T75K3手槍交貨　第二階段1.5萬把114年完成

▲國軍制式9公厘T75K3手槍，使用最大容量15發裝彈匣。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07,21）
▲國軍制式9公厘T75K3手槍，使用最大容量15發裝彈匣。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07,21）

記者呂炯昌／高雄報導

2022-07-21 13:18:03

為汰換老舊、服役超過60年的45手槍，國防部採購軍備局研製的T75K3手槍，第一階段於今年完成，已交付陸軍1萬40隻，第二階段將打造1萬5000隻給憲兵、空軍等單位，預計114年（2025年）完成。

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國防部今（21）日上午邀請媒體參訪軍備局生產製造中心第205廠，並展出最新的9公厘T75K3手槍、7.62公厘T108狙擊槍，透過實彈射擊體驗，證明國造槍械合乎國人使用。

針對T75K3性能諸元，初速每秒350公尺、全長202公厘、含空彈匣0.8公斤、容量15發、有效射程50公尺，T75K3是以T75K1為基礎研改，考量人因工程及世界手槍設計趨勢，採輕量化複合材料及戰術滑軌設計，同時研製模組化槍套、滅音器等選配。T75K3另一大特色為「無膛線」新式槍管，不僅精確度大增，連帶使槍管的壽命也大大增加，經實際測試後，壽命至少比過去傳統槍管壽命超過3倍。

軍方表示，傳統槍管中的內壁刻有膛線，子彈射擊通過時會高速自體迴旋，雖然可維持彈道穩定，但膛線突出管壁時承受的磨擦劇烈會產生耗損，導致子彈自旋效果不佳，讓槍械失去準度；也因高速穿過槍管時受膛線引導旋轉、被膛線切削，讓原本光滑子彈的表面出現刮痕增加飛行阻力、影響精確度。

T108狙擊槍則是改良自T93K1狙擊槍，T108初速每秒792公尺、槍托到槍口全長1190公厘、不含彈匣及瞄準鏡重量6.39公斤、容量10發、有效射程1000公尺、精度1MOA（100公尺射擊3發、彈著點均在10元硬幣大小範圍內）。

205廠表示，T108狙擊槍強化裝備等人因工程設計；另藉由發展槍身可快速擴充附屬裝備之介面，強化單兵偵蒐、通信、情傳能力，並可依作戰需求快速調整戰鬥配賦，滿足不同戰術運用。

總統蔡英文6月初赴海軍陸戰隊六六旅端節慰勉時，T108狙擊槍首次對外公開展示，蔡英文還對「國槍國造」的T108性能比讚。軍方人士表示，T108狙擊槍於108年開始開發，今年已陸續開始撥交在陸戰隊及特戰指揮部等單位使用。

▲T108狙擊槍。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.21）
▲T108狙擊槍。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.21）

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