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Melody回來了「為2事堅持赴美」　被沈玉琳懷疑去生小孩

▲Melody（左）突然去美國，沈玉琳（右）懷疑她去生小孩。（圖／TVBS提供）
▲Melody（左）突然去美國，沈玉琳（右）懷疑她去生小孩。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-21 16:47:41

節目《11點熱吵店》主持人Melody 5月告假前往美國探親，今（21）日是返台後首次開工錄影，Melody心情愉快說：「看到大家真的很開心。」沈玉琳則說每天都有粉絲問他「Melody去哪了」，今天2人一同主持節目，默契依然滿分。

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Melody透露剛到美國就開始想念台灣的一切，包括食物及工作，沈玉琳剛開始不理解為什麼Melody要回美國，也極力說服她不要去，甚至懷疑她要去生小孩。Melody大笑說：「現在我要敲肚子了喔！好幾個月前跟你說過了，你選擇性失憶。」Melody解釋這次是帶著小孩去暑期夏令營，及探望久未見面的爸媽，必須媽媽、女兒及工作都兼顧到，沈玉琳也大讚Melody是現代女性的典範，所以在節目中講的故事，總是能引起大家的共鳴。

▲Melody剛到美國就開始想念台灣的一切。（圖／TVBS提供）
▲Melody剛到美國就開始想念台灣的一切。（圖／TVBS提供）
一個月沒見面，沈玉琳幽默地說總是在夢中夢到Melody，盼她回歸這天等了很久，因為久別重逢，貼心的沈玉琳準備了「開工賀禮」歡迎搭擋回來，他說：「Melody的禮物很難挑，因為房子、車子她都不需要。」Melody笑說：「可以送我房子沒問題。」沈玉琳神祕地拿出準備好的永生花，他說：「『永生花』代表工作上我對妳永恆的愛。」

Melody也拿出從美國紐約帶回來的「沈氏自由女神」回送給沈玉琳，則說在美國時刻都惦記著沈玉琳跟《11點熱吵店》，寓意著「處處都有沈玉琳，國際化」，收到來自美國的禮物，沈玉琳答應一定會掛在家中最顯眼的位置。

▲沈玉琳拿出準備好的永生花。（圖／TVBS提供）
▲沈玉琳拿出準備好的永生花。（圖／TVBS提供）

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