COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

北市幼兒莫德納疫苗21日開打　衛生局：提供多元管道接種

▲7/21起，滿6個月至5歲嬰幼兒可接種莫德納疫苗。（圖／指揮中心）
▲7/21起，滿6個月至5歲嬰幼兒可接種莫德納疫苗。（圖／指揮中心）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-21 17:53:162022-07-21 17:57:10

北市6個月至5歲幼兒莫德納第一劑接種作業今（21）日起開打，北市衛生局表示，提供預約平台、醫院特別門診、設站接種等多元管道供民眾選擇，提醒家長多加運用，

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市衛生局指出，接種管道包括預約平台：7月21至24日北市預約平台共計4,786人完成預約，爾後每星期二、三提供下週接種之預約服務。醫院特別門診：7月21至23日北市共計13家醫院提供幼兒莫德納疫苗特別門診接種服務，提供2,230個名額。 設站接種：衛生局偕同教育局及社會局，7月30日及8月6日於十二個行政區分別設置幼兒莫德納疫苗接種站，由臺北長庚醫院、北醫附醫、馬偕醫院、台大北護分院、萬芳醫院、三軍總醫院、振興醫院及聯合醫院仁愛院區、中興院區、婦幼院區、忠孝院區、陽明院區提供接種服務，有需求之家長，可逕洽各醫院網站預約。

北市衛生局呼籲，本土新冠疫情雖已趨緩，然本次疫情造成兒童中重症及死亡威脅，依照衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議決議，建議滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒接種莫德納COVID-19疫苗，以降低染疫後重症及死亡之風險，接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4到8週以上，若家中有滿6個月至5歲嬰幼兒請盡快前往預約接種，以提升嬰幼兒免疫保護力。

北市衛生局提醒，預約系統不檢核接種資格，請民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。臺北市合約醫院仍有開設各項疫苗特別門診，相關接種訊息可查閱臺北市防疫專區疫苗接種訊息(網址：https://reurl.cc/o1Y8Vv)。

▲北市幼兒莫德納疫苗接種站資訊。（圖／北市衛生局提供）
▲北市幼兒莫德納疫苗接種站資訊。（圖／北市衛生局提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

陳時中向萬華道歉　黃珊珊：應交代清楚疫情破口

BA.4、BA.5入侵預計8月中達高峰　莊人祥曝「疫情推估」

「大聲陳情陳時中」阿伯被架走　北市警局否認維安過當

侯友宜吞恩恩案　台灣民意基金會民調：仍奪六都第一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
77.14%22.86%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀