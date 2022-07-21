北市幼兒莫德納疫苗21日開打　衛生局：提供多元管道接種

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市衛生局呼籲，本土新冠疫情雖已趨緩，然本次疫情造成兒童中重症及死亡威脅，依照衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議決議，建議滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒接種莫德納COVID-19疫苗，以降低染疫後重症及死亡之風險，接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4到8週以上，若家中有滿6個月至5歲嬰幼兒請盡快前往預約接種，以提升嬰幼兒免疫保護力。
北市衛生局提醒，預約系統不檢核接種資格，請民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。臺北市合約醫院仍有開設各項疫苗特別門診，相關接種訊息可查閱臺北市防疫專區疫苗接種訊息(網址：https://reurl.cc/o1Y8Vv)。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。